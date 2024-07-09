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У яких банках українці зберігають свої гроші — дані НБУ

Кредит&Депозит
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У яких банках українці зберігають свої гроші — дані НБУ
У яких банках українці зберігають свої гроші — дані НБУ
Станом на 1 червня фізичні особи тримали 1 трлн 124 млрд гривень вкладів у банках. Найбільше коштів українці тримають у ПриватБанку — 405,7 млрд гривень та Ощадбанку — 192,7 млрд гривень.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Так, станом на початок червня в Україні працювало 63 банки. Нагадаємо, що, за даними Опендатабот, за 5 місяців 2024 року українські банки отримали майже 68 млрд грн прибутку після оподаткування. Це вже на чверть більше порівняно з відповідним періодом торік. Загалом лише 7 із 63 банків отримали збитки цьогоріч.

У яких банках тримають гроші українці:

  • ПриватБанк — 405,7 млрд грн;
  • Ощадбанк — 192,7 млрд грн;
  • Універсал Банк — 71,1 млрд грн;
  • Райффайзен Банк — 63,1 млрд грн;
  • ПУМБ — 51,1 млрд грн;
  • Сенс Банк — 46,9 млрд грн;
  • Укрсиббанк — 43,0 млрд грн;
  • Укрексiмбанк — 38,9 млрд грн;
  • Укргазбанк — 32,4 млрд грн;
  • ОТП Банк — 26,7 млрд грн.
У рейтинг також потрапили: Креді Агріколь Банк (19,2 млрд грн), Кредобанк (17,2 млрд грн), А-Банк (16,5 млрд грн), Банк Південний (15,7 млрд грн), ПроКредит Банк (11,8 млрд грн), Таскомбанк (10,7 млрд грн), Акордбанк (6,9 млрд грн), Банк Восток (5,8 млрд грн), Банк Кредит Дніпро (4,9 млрд грн), Банк Львів (3,8 млрд грн).
Нагадаємо, державний ПриватБанк прогнозує падіння ставок за кредитами та депозитами через зниження облікової ставки НБУ.
За даними Фонду гарантування, станом на 1 червня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 266,1 млрд грн, що на 21,9 млрд грн більше показника попереднього місяця.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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