Молодь шукає підробіток на час літніх канікул — Finance.ua

Молодь шукає підробіток на час літніх канікул Сьогодні 17:42 — Особисті фінанси

Молодь шукає підробіток на час літніх канікул

У червні шукачі оновили або створили 303 649 резюме. Найвідчутніше побільшало шукачів у категоріях, для яких літо — пік сезону або ж підхожий час для зміни роботи.

Про це свідчать дані Work.ua.

У червні прибуло кандидатів у Сумській (+15%), Житомирській (+14%), Волинській (+11%), Хмельницькій (+11%) та Івано-Франківській (+10%) областях.

Інфографіка: Work.ua

У розрізі окремих посад у червні проти травня найбільше прибуло нових кандидатів за професіями: асистент ветеринарного лікаря, вчитель фізики, вчитель географії, педагог раннього розвитку, музичний керівник, бармен / бариста, офіціант, промоутер, аніматор, флорист.

А от поменшало шукачів у категоріях «Охорона, безпека» (-1%), «Бухгалтерія, аудит» (-1%), «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» (-2%), «Страхування» (-7%).

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Щодо демографічного портрета кандидатів, то на ринку знов побільшало молоді, а особливо — шукачів віком до 18 років (7 554 кандидати, +60% до травня). І це одна з причин, чому прибуло кандидатів без досвіду роботи (+22% до травня). А от розподіл шукачів за статтю залишається сталим і змінюється в межах 1%.

Інфографіка: Work.ua

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