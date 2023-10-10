День фінансів: прогноз курсу долара від МВФ, онлайн-сервіс, де можна дізнатися про свої кредити, публічне відкриття е-декларацій — Finance.ua

День фінансів: прогноз курсу долара від МВФ, онлайн-сервіс, де можна дізнатися про свої кредити, публічне відкриття е-декларацій Сьогодні 17:50

У вівторок, 10 жовтня, МВФ дав прогноз курсу долара до гривні на найближчі роки. Міжнародний валютний фонд прогнозує девальвацію вже наприкінці 2023 року. Наступного року курс долара може перевищити 40 гривень за долар.

Нацбанк запустив онлайн-сервіс, де можна дізнатися про свої кредити в банках. За допомогою цього сервісу фізичні особи зможуть отримати За допомогою цього сервісу фізичні особи зможуть отримати інформацію про свої кредити в банках у розмірі від 100 мінімальних заробітних плат (зараз — 617 тис. грн). Відповідно до чинного законодавства України послуга надається фізичним особам безкоштовно.

НБУ підняв офіційний курс гривні до долара вдруге від початку місяця.

Також в НБУ пояснили, навіщо держава націлилася на надприбутки банків.

До речі, депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%. У пошуку оптимальних депозитів цього місяця? Тоді ви звернулись за адресою:

Президент підписав законопроєкт про публічне відкриття е-декларацій. Документ Документ називається «Пропозиції Президента України до Закону про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану». Згідно з ним повертаються та публічно відкриваються електронні декларації.

Також Зеленський ввів у дію рішення РНБО про виділення на оборону понад 21% ВВП. При цьому на фінансування потреб сектору безпеки й оборони України Кабінет міністрів має передбачити в обсязі не менше 1,69 трлн грн.

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В Україні хочуть зняти вікові обмеження для призову в армію. На тлі загальної мобілізації через російську агресію проти України в українському парламенті зареєстрували законопроєкт, який пропонує зняти вікові обмеження для служби в армії. Про що саме йдеться, На тлі загальної мобілізації через російську агресію проти України в українському парламенті зареєстрували законопроєкт, який пропонує зняти вікові обмеження для служби в армії. Про що саме йдеться, розповідаємо далі.

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