День фінансів: продовження «Національного кешбеку», контроль за бронюванням, бюджет Сьогодні 17:38

Вівторок, 5 травня. Уряд продовжив «Національний кешбек» та посилює контроль за бронюваннями.

💰Бюджет: план перевиконали

У квітні до загального фонду державного бюджету надійшло 93,9 млрд грн податків та зборів, які контролює Державна податкова служба. Виконання встановленого плану за цей період становить 104,2%.

Водночас за оперативними даними Державної казначейської служби, за квітень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 302,6 млрд гривень.

Енергетика

Стало відомо, що Німеччина передасть Україні газову електростанцію, яку раніше використовували для «Північного потоку» рф. А Канада надасть понад 12 млн євро на енергетику України.

При цьому ЄС забороняє китайські сонячні інвертори через кіберзагрози.

А от Польща профінансує дорогу до Львова в рахунок кредиту Україні.

Національний кешбек

Кабмін продовжив реалізацію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року. Після завершення програми Міністерство економіки має подати уряду звіт про результати її реалізації. Термін подання — не пізніше ніж через два місяці після завершення проєкту.

👨‍🦱👨‍🦳Контроль за бронюванням

В Україні можуть переглянути підходи до бронювання військовозобов’язаних чоловіків, а також до надання відстрочок від мобілізації. Про це в інтерв’ю заявив народний депутат Юрій Здебський.

До речі, квота бронювання до 50% військовозобов’язаних на держслужбі всюди вичерпана. Деталі тут

🏛️НБУ стримує девальвацію

Після різкого зростання дефіциту валюти наприкінці березня Національному банку вдалося задовольнити надлишковий попит і стабілізувати гривню та ситуацію на валютному ринку

Також стало відомо, що 26 українських банків перевірять на стійкість.

👛Водночас одним з головних фінансових інструментів, який дозволяє громадянам отримати доступ до ресурсів і розв'язати нагальні питання, які постають перед ними, є споживчі кредити, які надають українські банки. У чому полягають особливості цих кредитів?

Розглянемо конкретні реалізації цих споживчих кредитів в провідних українських банках у статті — Коли кредит — це вихід: що пропонують банки

📽️До речі, на валютному ринку України фіксують підвищений попит на долар, який перевищує звичні показники для цього періоду. На ситуацію впливають як внутрішні чинники, так і зовнішні ризики — насамперед події на Близькому Сході та їхній вплив на ціни на нафту.

Водночас Національний банк продовжує стримувати різкі коливання курсу за рахунок валютних інтервенцій.

Житло для ВПО з ТОТ

У межах програми єВідновлення — компоненту «Житло для ВПО з ТОТ» — внутрішньо переміщені особи, які виїхали з ТОТ і мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, можуть отримати житловий ваучер на суму 2 млн грн на придбання власного житла. Розповідаємо, як його використати.

