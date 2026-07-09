День фінансів: посвідчення водія на 5 та 15 років і 3 млрд гривень на відновлення Вишневого Сьогодні 17:45

Четвер, 9 липня. На докапіталізацію Київміськбуду планують виділити 3 млрд грн, на відновлення Вишневого — 3,04 млрд грн, а ВПО на відкриття бізнесу по $2600.

👀 Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги.

Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням. Це займе лише кілька хвилин, однак дуже нам допоможе. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого🔥.

Посвідчення водія

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Тепер посвідчення видаватимуть на різний строк залежно від категорії транспортного засобу:

15 років — для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ);

5 років — для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

Оцінка стійкості банків

НБУ узгодив порядок проведення оцінки стійкості банків і банківської системи з новим процесом встановлення підвищених пруденційних нормативів за результатами процесу SREP.

Зокрема, банки повинні забезпечити досягнення необхідних рівнів достатності капіталу до кінця року, в якому проводилася оцінка стійкості, та підтримувати їх до завершення наступного року, коли за результатами нової оцінки будуть затверджені інші необхідні рівні.

3 млрд гривень на відновлення Вишневого

Кабмін доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення 3,04 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на підтримку громади Вишневого Київської області для ліквідації наслідків ворожого обстрілу 6 липня.

Кошти будуть спрямовані на виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищеного житла, капітальний ремонт багатоповерхівок, а також відновлення інженерних мереж.

🩺 До 2022 року українці сприймали страхування життя скептично. Поліси купували здебільшого задля накопичення на пенсію. 2026 року правила гри змінилися. Ринок страхування життя не лише встояв після початку повномасштабної війни, а й переорієнтувався на нагальні та щоденні потреби людей. Котрі, до речі, суттєво змінилися.

У новій статті Finance.ua розповідає, яким є ринок страхування 2026 року, як змінилися портрет і потреби клієнтів, а також що пропонують провідні гравці ринку ⤵️

$2600 на відкриття або розвиток бізнесу

ВПО, які проживають у Києві, а також у Дніпропетровській, Київській, Одеській і Чернігівській областях, можуть отримати до 2600 доларів на відкриття або розвиток власної справи. Учасники програми отримують не лише фінансову підтримку, а й консультаційний супровід — від підготовки заявки до розвитку власного бізнесу. Де зареєструватися та як обиратимуть учасників — розповідаємо тут

Найконкурентніші вакансії в ІТ

Кількість відгуків на вакансії в ІТ-секторі у червні практично не змінилася порівняно з травнем. Водночас кількість вакансій скоротилася на 1,5%, що призвело до незначного зростання середньої кількості відгуків на одну вакансію. За даними Djinni, найвищий рівень конкуренції у червні зафіксували у категорії JavaScript, в середньому 74 відгуки на одну вакансію проти 84 у травні. На другому місці опинилася категорія QA із показником 53 відгуки на вакансію проти 54 місяцем раніше.

Виробництво ракет Patriot в Україні

Вчора президент США Дональд Трамп заявив , що Україна може отримати право на виробництво ракет Patriot. Як пояснили експерти Bloomberg, виробництво ракет Patriot займає роки, тому запуск такого виробництва в Україні не допоможе задовольнити нагальні потреби країни у найближчій перспективі.

Тариф на передачу електроенергії

НКРЕКП схвалила підвищення тарифу НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії з 1 серпня 2026 року на 25% до 928,45 грн/МВт*год. У структурі нового тарифу складова на виконання спеціальних обов’язків із підтримки виробництва електроенергії з ВДЕ становитиме 365,19 грн/МВт-год.

Українці в Польщі

Станом на кінець січня 2026 року в Польщі офіційно працювали 757,7 тис. громадян України, що становить майже 68% усіх працевлаштованих іноземців у країні. Загальна кількість іноземних працівників у Польщі перевищила 1,1 млн осіб, що на 7,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ці дані свідчать про посилення залежності польської економіки від іноземної робочої сили, попри політичні дискусії щодо міграційної політики.

Докапіталізація Київміськбуду

На сайті міської влади оприлюднили проєкт рішення Київської міської ради «Про стабілізацію фінансового стану ПрАТ «ХК «Київміськбуд» шляхом збільшення статутного капіталу». Документ передбачає докапіталізацію компанії на 3 млрд грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.