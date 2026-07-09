Виробництво ракет Patriot в Україні може зайняти роки — Bloomberg Сьогодні 12:03

Будь-яке нове оборонне підприємство на території України може стати пріоритетною ціллю для російських ударів.

Організація виробництва ракет Patriot компанії Lockheed Martin на території України стане складним завданням, особливо якщо йдеться про серійний випуск.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, 8 липня президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі. Під час спілкування з журналістами президент США заявив, що Україна може отримати право на виробництво ракет Patriot.

Трамп припустив, що дозвіл на виробництво може стати альтернативою додатковим поставкам готових ракет.

«Таким чином ви не зможете скаржитися, що ми не надаємо достатньо ракет», — сказав він Зеленському.

Виробництво Patriot в Україні потребуватиме років

Рівень складності залежатиме від типу ракети, яку плануватимуть виробляти. Зокрема, ракета PAC-3, здатна перехоплювати балістичні цілі та вартістю близько 5 млн доларів за одиницю, є однією з найсучасніших систем протиповітряної оборони у світі. Наразі такі ракети виробляють лише у двох країнах — США та Японії.

За словами керівниці оборонного напряму Bloomberg Economics Бекки Вассер, виробництво ракет Patriot займає роки, тому запуск такого виробництва в Україні не допоможе задовольнити нагальні потреби країни у найближчій перспективі.

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Вона також зазначила, що здатність України швидко нарощувати виробництво дронів і деяких видів ракет навряд чи можна перенести на виробництво Patriot через суворий контроль США за відповідними технологіями.

Поточні ланцюги постачання для виробництва Patriot уже працюють із високим навантаженням. Запуск нового виробничого майданчика вимагатиме спеціалізованого обладнання, підготовки персоналу та створення мережі постачальників компонентів, що також потребуватиме часу.

Які компоненти найскладніше виробляти

Експерти зазначають, що деякі елементи ракети, наприклад корпус, можна було б виготовляти відносно легко з промислового погляду. Натомість значно складнішим завданням стане виробництво твердопаливних двигунів необхідної якості та енергетичних характеристик, а також малих двигунів керування ракети PAC-3, які забезпечують її маневреність на великих висотах.

Ще одним складним елементом є система наведення та головка самонаведення, яка відповідає за коригування траєкторії польоту ракети на завершальному етапі перед ураженням цілі.

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Наразі головки самонаведення для ракет PAC-3 виробляє компанія Boeing як для американських виробничих потужностей, так і для японської Mitsubishi Heavy Industries.

Питання безпеки виробництва

Будь-яке нове оборонне підприємство на території України може стати пріоритетною ціллю для російських ударів.

Старший науковий співробітник Pacific Forum Вільям Альберк вважає, що оптимальним варіантом могло б стати розміщення такого виробництва у Польщі.

Цього тижня польський уряд підписав угоду про обслуговування ракет PAC-3 для європейських країн на підприємстві в Польщі.

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