Оформлення інвалідності у 2026 році. Замість МСЕК — нові критерії оцінювання. Що треба знати? Сьогодні 17:32

Оформлення інвалідності у 2026 році. Замість МСЕК — нові критерії оцінювання. Що треба знати?

В Україні остаточно запрацювала нова система встановлення інвалідності. Замість звичних МСЕК тепер працюють експертні команди, а головний принцип оцінювання змінився: тепер враховують не лише діагноз, а й те, наскільки стан здоров’я впливає на повсякденне життя людини. Також змінилися підходи до визначення груп інвалідності, строки їх встановлення та сама процедура проходження оцінювання.

МСЕК більше не існують

Реформа стартувала ще 1 січня 2025 року, а у 2026 році нова система вже повністю працює по всій Україні.

Насамперед припинили роботу медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Їх замінили експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Головна відмінність полягає у самому підході. Якщо раніше ключовим був діагноз, то тепер фахівці оцінюють, як саме захворювання чи травма впливають на життя людини: чи може вона самостійно пересуватися, працювати, обслуговувати себе та чи потребує сторонньої допомоги.

Оцінювання проводиться за принципами Міжнародної класифікації функціонування, яку вже давно використовують у країнах Європейського Союзу.

Хто може оформити інвалідність

Подати документи можуть кілька категорій громадян.

До них належать:

цивільні особи із хронічними захворюваннями, наслідками травм, операцій або вродженими й набутими порушеннями здоров’я;

військовослужбовці та ветерани, які отримали поранення, контузії, травми чи захворювання під час захисту України;

діти, які досягають повноліття. Для них перехід із дитячої системи у дорослу тепер повністю цифровізований.

Статус особи з інвалідністю можуть отримати громадяни, у яких є стійкі порушення функцій організму, що призводять до обмеження життєдіяльності.

Як тепер визначають групу інвалідності

Самі групи інвалідності залишилися незмінними — перша, друга і третя. Проте критерії їх встановлення тепер базуються не на назві хвороби, а на функціональних можливостях людини.

Перша група встановлюється людям із глибокими порушеннями функцій організму, майже повною або повною втратою працездатності та потребою у постійному сторонньому догляді.

Друга група передбачає виражені порушення функцій організму та суттєве обмеження працездатності. Людина може частково обслуговувати себе самостійно, але постійний догляд зазвичай не потрібен.

Третю групу встановлюють при помірних функціональних порушеннях, коли людина може працювати, але потребує спеціальних умов праці або зміни професії.

На який строк встановлюють інвалідність

Тривалість дії статусу залежить від характеру захворювання та прогнозу лікарів.

Інвалідність можуть встановити:

на один рік — якщо стан здоров’я може змінитися або потребує подальшого спостереження;

на два роки — при стабільних, але не остаточних порушеннях;

безстроково — якщо порушення є незворотними, зокрема після ампутацій, тяжких уражень нервової системи чи прогресуючих захворювань.

Для військових із тяжкими пораненнями безстрокову інвалідність можуть встановити вже під час першого огляду.

Як працює нова система оцінювання

Оцінювання тепер проводять експертні команди, які працюють у кластерних та надкластерних лікарнях і спеціалізуються за напрямами захворювань — неврологія, ортопедія, онкологія та інші.

Серед основних переваг нової системи:

усі документи ведуться в електронній системі охорони здоров’я;

діє принцип екстериторіальності — звернутися можна незалежно від місця реєстрації;

рішення мають ґрунтуватися на медичних даних, що покликано зменшити корупційні ризики;

для лежачих та важкохворих пацієнтів передбачена можливість дистанційного огляду або виїзду фахівців додому.

Більше про нові правила оформлення інвалідності та детальну покрокову інструкцію з послідовністю дій дивіться у відео за посиланням:

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