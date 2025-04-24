День фінансів: пошкодження майна під час обстрілів, держборг, розміри та валюта вкладів українців — Finance.ua

День фінансів: пошкодження майна під час обстрілів, держборг, розміри та валюта вкладів українців Сьогодні 17:38

В четвер, 24 квітня, ми розповідаємо, що робити в разі пошкодження майна під час обстрілів (КМДА нагадав алгоритм дій). Президент Зеленський відповів на вимоги Трампа щодо Криму.

Реструктуризація держборгу. Цього тижня у Вашингтоні Україна не Цього тижня у Вашингтоні Україна не змогла досягти угоди під час переговорів із власниками боргу на 2,6 мільярда доларів. У разі, якщо цієї угоди так і не досягнуть, Україні загрожує дефолт.

У Мінфіні прокоментували оприлюднену на біржі заяву про ВВП-варанти.

Україна та США домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із Міністром фінансів США Скотом Бессентом у Вашингтоні 23 квітня. Основною темою розмови стало економічне співробітництво між державами, а також питання фінансової допомоги нашій державі на наступний рік.

Британія ввела 150 нових санкцій. Велика Британія Велика Британія ввела новий пакет санкцій проти росії вранці 24 квітня. Він охоплює, зокрема, заборону на ввезення контролерів відеоігор, які використовуються для управління дронами.

Законопроєкт про віртуальні активи. Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно підтримав законопроєкт про віртуальні активи. Про це Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно підтримав законопроєкт про віртуальні активи. Про це повідомив перший заступник голови Комітету, нардеп Ярослав Железняк.

Умови призначення мінімальної та максимальної пенсії. Нагадаємо, Нагадаємо, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу (для пенсій, призначених до 01.10.2011 — для чоловіків — 25 років, для жінок — 20 років) встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Розміри та валюта вкладів українців. Станом на 1 квітня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 392,8 млрд грн. Про це Станом на 1 квітня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 392,8 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Стало відомо, з яких джерел банки в ліквідації отримали найбільше надходжень у І кварталі.

Кредитні ставки для українців зростуть до кінця року.

Два нові типи відстрочок в «Резерв+». У мобільному застосунку для військовозобов’язаних « У мобільному застосунку для військовозобов’язаних « Резерв+ » до 8 травня мають з’явитися два нові типи відстрочок. Про це в телеефірі заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Середні зарплати у Польщі. Польща вже Польща вже давно стала популярним напрямком для заробітків серед українців. У 2025 році середній рівень зарплат у країні знову зріс. Це пов’язано зі стабільним економічним розвитком, високим попитом на кваліфікованих працівників та загальним підвищенням добробуту.

Донат в $1 млн на розмінування України. Анонімний донор зробив внесок у 1 мільйон доларів на розмінування України через платформу United24. Про це Анонімний донор зробив внесок у 1 мільйон доларів на розмінування України через платформу United24. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Сьогодні Finance.ua в новій статті вирішив розібратися, скільки загалом можуть прослужити електромобілі та в яку суму обійдеться обслуговування.

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