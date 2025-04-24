Кредитні ставки для українців зростуть до кінця року, — банкіри Сьогодні 10:03 — Кредит&Депозит

Кредитні ставки для українців зростуть до кінця року, — банкіри

У 2025 році вартість споживчих кредитів в Україні залишатиметься високою, але можливе деяке коливання ставок за окремими продуктами.

Про це йшлося під час круглого столу «Споживче кредитування в Україні — 2025: нові можливості для зростання», проведеного «Фінансовим клубом».

За словами директора з розвитку роздрібного та мікробізнесу ТАСкомбанку Олександра Репяха, зараз ринок кеш-кредитування працює переважно у форматі щомісячних комісій — їхній середній розмір становить близько 3%.

«Ми працюємо з щомісячною комісією від 2,5% до 6,9%. Ефективна реальна річна ставка — від 54%. В ОТП Банку, наприклад, ефективна ставка стартує від 41%, і щомісячна комісія відсутня. Більшість банків, включно з Райффайзен Банком, ПУМБ та Ідея Банком , працюють із щомісячними комісіями», — зазначив він.

Реальні ставки за кредитними картками на ринку коливаються в середньому від 55% до 75% річних.

«Середня маржа у споживчому кредитуванні — понад 30%. Це вже з урахуванням проблемності й усіх витрат. Середня маржа по іпотеці — близько 2%. В автокредитуванні — не більше», — зазначив Репях.

За його оцінкою, динаміка ставок залежатиме від облікової ставки НБУ: якщо вона підвищуватиметься, банки будуть змушені підвищувати ставки і за депозитами, і за кредитами.

«Я не думаю, що буде драматичне зростання. Якщо подивитися на ринок у середньому, ставки будуть у межах 60−65% річних, за кредитними картками — десь 50−60%», — прогнозує банкір.

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При цьому для менш ризикових клієнтів банки готові пропонувати нижчі ставки, а для ризикованіших — вищі, понад 60% річних.

ОТП Банку вважають, що в окремих сегментах можливе навіть зниження ставок. За словами начальника управління розвитку карткового бізнесу та перехресних продажів ОТП Банку Євгена Грубого, будь-які зміни стосуватимуться переважно нових продуктів.

«Будь-який перегляд відсоткової ставки для чинних кредитів вимагає перепідписання договорів із клієнтами — це тривалий і складний процес. Хіба що можливий перегляд продуктів і фінансових інструментів, які банки пропонують ринку. Але й це відбувається не швидко», — пояснив банкір.

Довідка Finance.ua:

згідно з інформацією НБУ, банки очікують на приплив коштів клієнтів та подальше зростання вартості зобов’язань — опитування НБУ

як зазначав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, за перший квартал 2025 року кредитний портфель банків України збільшився лише на 3,3%, що є недостатнім для забезпечення потреб економіки.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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