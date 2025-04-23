Банки очікують на приплив коштів клієнтів та подальше зростання вартості зобов’язань — опитування НБУ — Finance.ua
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Банки очікують на приплив коштів клієнтів та подальше зростання вартості зобов’язань — опитування НБУ

Кредит&Депозит
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Банки очікують на приплив коштів клієнтів та подальше зростання вартості зобов’язань — опитування НБУ
Банки очікують на приплив коштів клієнтів та подальше зростання вартості зобов’язань — опитування НБУ
Банки повідомили про незначний відплив коштів корпорацій у І кварталі та водночас про зростання вкладень населення. У ІІ кварталі очікується приплив коштів від клієнтів та подальше зростання вартості зобов’язань.
Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування.
У ІІ кварталі фінустанови очікують на зростання обсягу коштів клієнтів переважно за рахунок коштів фізичних осіб.
За даними опитування, банки з часткою 42% активів системи очікували залучити оптове фондування в наступні 12 місяців, зокрема розраховували на надходження фінансування для проєктів відновлення від ЄС та міжнародних фінансових організацій.
Переважна більшість банків повідомила про зростання вартості коштів клієнтів у І кварталі, найбільше — бізнесу. Натомість вартість оптових коштів не змінилася. Майже всі банки очікують підвищення вартості депозитів корпорацій і домогосподарств у ІІ кварталі.
Частка фондування в іноземній валюті не змінилася, водночас значна частина банків (з часткою 41% активів системи) очікують на її зниження.
Поточне опитування зафіксувало скорочення строковості фондування, однак близько половини респондентів за активами очікує на зростання строковості в наступні 12 місяців.
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Переважна більшість банків відзначила зростання загального обсягу капіталу за останніх 12 місяців, і більшість очікує збереження цієї тенденції в наступний рік.
Респонденти вкотре назвали прибутковість ключовим чинником збільшення обсягу капіталу в найближчому майбутньому. Водночас низка банків (із загальною часткою близько 12% активів системи) повідомили про наміри акціонерів збільшити обсяги капіталу в наступні 12 місяців.
Банки повідомили про зростання вартості капіталу впродовж останнього року, більшість із них очікують на зростання вартості капіталу в майбутньому.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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