Українці стали брати більші кредити: експерти пояснили чому — Finance.ua

Українці стали брати більші кредити: експерти пояснили чому
У споживчому кредитуванні спостерігається тенденція до зростання середніх сум кредитів.
Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Споживче кредитування в Україні — 2025: нові можливості для зростання», організованого «Фінансовим клубом».
За словами директора з розвитку роздрібного та мікробізнесу ТАСкомбанку Олександра Репяха, середній чек у банку в офлайн-каналі становить 90−100 тис. грн, що є хорошим показником на ринку.
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«В онлайні середній чек становить близько 20 тис. грн. Якщо дивитися на конкурентів, у ПУМБ середній чек — близько 15 тис. грн, у Райффайзен Банку — до 40 тис. грн», — розповів банкір.
ТАСкомбанк планує ще більше наростити обсяги за рахунок нового продукту для лояльних клієнтів — кредитів від 500 тис. грн до 1 млн грн. «Новий продукт буде пропонуватися нашим зарплатним клієнтам, тим, кого ми залучили через корпоративний канал, а також тим, хто вже брав у нас кредити», — зазначив Олександр Репях.
В ОТП Банку також фіксують збільшення середніх сум кредитів. «Якщо до повномасштабного вторгнення клієнт міг закрити потребу в ремонті в середньому за 200 тис. грн, то зараз ці суми зросли у 2−2,5 раза», — розповів начальник управління розвитку карткового бізнесу та перехресних продажів ОТП Банку Євген Грубий.
За його словами, клієнти беруть споживчі кредити на різні цілі. «Так само, як і у випадку з вживаними автомобілями, ми можемо кредитувати іпотеку на рівні кеш-кредиту — якщо не вистачає коштів на купівлю, ремонт квартири або придбання паркомісця. Ліміт за кеш-кредитами у нас становить до 1 млн грн — цього, в принципі, достатньо», — зазначив Євген Грубий.
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Кредити в Україні
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