Зеленський відповів на вимоги Трампа щодо Криму — Finance.ua

Зеленський відповів на вимоги Трампа щодо Криму Сьогодні 15:33

Зеленський відповів на вимоги Трампа щодо Криму

У мирній угоді не може бути нічого, що суперечить Конституції України. Нові пропозиції після зустрічі у Лондоні 23 квітня лежать на столі в президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленськкий на пресконференції з президентом ПАР.

Читайте також Зеленський: Україна найняла американських юристів для розробки угоди про надра із США

«Які компроміси з територіями тощо? Дуже важливо розуміти, США запропонували своє бачення, в Лондоні була зустріч, там була відповідна стратегія, яку вони запропонували. Конструктивно наша команда, європейська і представники США поговорили і на папері з’явились відповідні пункти», — зазначив президент.

За словами Зеленського, після плану США (йдеться про пропозицію визнати Крим та частину окупованих територій України російськими) з’явилися інші пропозиції і їх вже передали Трампу.

"…я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ знаходиться на столі у Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях", — заявив глава держави.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.