День фінансів: податок на прибуток для банків, рекордні виплати «Нацкешбеку», аудит «Енергоатому»

Середа, 12 листопада. Кличко закликає знизити мобілізаційний вік, а МВФ вимагає від України скоротити тіньову економіку та пільги для підприємців.

Податок на прибуток для банків

Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт № 14097, який передбачає запровадження 50% ставки податку на прибуток для банків у 2026 році. Згідно з законопроєктом, ця норма не змінилася порівняно з першим читанням.

Серпневі виплати «Нацкешбеку»

Українці, які беруть участь у програмі «Національний кешбек», почали отримувати виплати за серпень 2025 року. Найближчими днями її учасники отримають 509 млн грн. Це рекордна компенсація від початку дії програми. З початку 2025 року в межах «Національного кешбеку» українцям уже виплачено близько 4 млрд грн.

Переговори з МВФ

Міжнародний валютний фонд висловлює занепокоєння низкою бюджетних рішень України на тлі переговорів щодо нової чотирирічної кредитної програми. Так, МВФ має зауваження до податкових пільг, зокрема для підприємців та переробної промисловості. Крім того, у МВФ звернули увагу на пропозицію запровадити безплатний проїзд у потягах на відстань до 3 тисяч кілометрів.

«Проблеми з людськими ресурсами»

Мер Києва Віталій Кличко закликав знизити граничний вік для призову, оскільки Україна зіткнулася з гострою нестачею військовослужбовців.

«У нас великі проблеми із солдатами — з людськими ресурсами», — , — заявив Кличко в інтерв’ю Axel Springer Global Reporters Network додавши, що велика кількість чоловіків тікає до Європи.

За його словами, мобілізаційний вік можна було б зменшити до 23 чи 22 років.

Польща забирає статус біженців

В останні роки польська влада скасувала міжнародний захист кільком сотням іноземців. Найбільшою групою іноземців, хто втратив статус біженця, є росіяни. Далі йдуть українці та білоруси. Найпоширенішими причинами позбавлення іноземців додаткового захисту є ситуації, коли обставини, за яких його було надано, перестали існувати або змінилися таким чином, що захист більше не потрібен.

Аудит «Енергоатому»

Міністерство економіки разом із партнерами країн G7 протягом тижня подасть на розгляд уряду пропозиції щодо нового складу Наглядової ради АТ «НАЕК «Енергоатом». Уже розпочато роботу зі списками можливих кандидатів, а радника для цього процесу обрано.

Паралельно Державна аудиторська служба розпочала всебічну перевірку діяльності «Енергоатому» після оприлюднених НАБУ фактів. Аудит закупівель триватиме до 15 робочих днів.

Ціни на таксі

Експерти прогнозують, що ціни на бензин в Україні можуть зрости на 4 гривні до кінця 2025 року. На перший погляд, це має вплинути на вартість поїздок, однак фахівці вважають , що подорожчання пального не стане головним чинником зростання тарифів на таксі. Справжньою загрозою для ринку таксі є дефіцит кадрів і перебої з транспортом узимку.

Долар під час президентства Трампа

Виконавчий директор лондонської компанії з управління активами Eurizon вважає , що курс долара впаде ще на 13,5% до кінця президентства Дональда Трампа. Це на додаток до 7% падіння у 2025 році, яке поставило долар на шлях найгіршого року за останні 8 років.

Вакансії у технічних і робітничих професіях

На ринку праці дедалі гостріше відчувається нестача фахівців технічних і робітничих професій. На Work.ua зараз розміщено близько 10 000 технічних вакансій. Водночас кількість активних кандидатів-чоловіків знизилася на 27% порівняно з кінцем 2022 року. Середня зарплата у цій сфері становить близько 33 000 грн — це більш ніж на третину вище за середню по країні, яка зараз дорівнює 26 000 грн.

За даними Dim. Ria , у жовтні ринок оренди житла залишався стабільним за цінами, проте попит на квартири продовжував знижуватись, а пропозиція нових оголошень зростала нерівномірно по регіонах. Найдорожчі (за середньою вартістю) однокімнатні квартири пропонують у Закарпатській області — 20,5 тис. грн за місяць.

Ціни на оренду житла

За даними Dim. Ria , у жовтні ринок оренди житла залишався стабільним за цінами, проте попит на квартири продовжував знижуватись, а пропозиція нових оголошень зростала нерівномірно по регіонах. Найдорожчі (за середньою вартістю) однокімнатні квартири пропонують у Закарпатській області — 20,5 тис. грн за місяць.

Водночас світова орендна нерухомість 2025 року продовжує встановлювати нові рекорди, і це особливо помітно у найбільших мегаполісах. Американські гіганти — Нью-Йорк, Бостон і Сан-Франциско — утримують лідерство за ціною оренди житла.

