Взимку ціни на таксі можуть зрости: експерти назвали три ключові причини

Експерти прогнозують, що ціни на бензин в Україні можуть зрости на 4 гривні до кінця 2025 року. На перший погляд, це має вплинути на вартість поїздок, однак фахівці вважають, що подорожчання пального не стане головним чинником зростання тарифів на таксі.

Про це пише видання «Телеграф».

Ціни на пальне

Засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Льоушкін повідомив, що з 10 по 16 листопада бензин може подорожчати на 1 гривню, а до кінця місяця ще на 1 гривню. Він також очікує подальшого зростання цін наприкінці року.

Попри це, голова правління «Української таксомоторної асоціації» Андрій Антонюк зазначив, що пальне становить лише близько 30% собівартості поїздки, тому навіть подорожчання бензину на 4 гривні не матиме істотного впливу на тарифи.

За його словами, більшість таксистів використовують не бензин, а газ або дизель, тож зміни цін на бензин відчують лише власники гібридних авто, яких у таксопарках небагато.

Дефіцит водіїв

Антонюк наголосив, що справжньою загрозою для ринку таксі є дефіцит кадрів. У багатьох автопарках чимало машин простоюють через нестачу водіїв.

Експерт переконаний, що саме нестача водіїв, а не ціни на пальне, може спричинити зростання тарифів.

Що може підняти ціни на таксі взимку

Антонюк окреслив три фактори, які можуть призвести до подорожчання поїздок у зимовий період.

Перший — можливі блекаути. Якщо через знеструмлення не працюватиме метро та громадський транспорт, попит на таксі різко зросте. Другий — дефіцит водіїв, що вже зараз відчувається у столиці та регіонах. Третій — збільшення від’їзду жінок із дітьми за кордон у разі проблем із теплом і світлом, що також вплине на попит і ринок праці.

Таким чином, навіть якщо бензин подорожчає до кінця року, цей фактор залишиться другорядним. Вирішальними для цін на таксі можуть стати кадровий дефіцит і перебої з транспортом узимку.

Нагадаємо, напередодні Finance.ua писав з посиланням на директора консалтингової групи «А95» Сергія Куюна, що вартість дизельного пального в Україні продовжує зростати, однак гострого дефіциту не очікується. За його словами, роздрібна ціна на дизель вже піднялася на 1,5 грн за літр. Потенціал для зростання є, але він не перевищить 2,5 грн за літр протягом найближчих тижнів. Експерт не очікує подорожчання на 4 грн за літр.

