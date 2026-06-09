День фінансів: податок на OLX, 21-й пакет санкцій проти рф, долар по 45,8 грн Сьогодні 17:45

Вівторок, 9 червня. Верховна Рада ухвалила низку важливих законопроєктів, Європейська комісія представила 21-й пакет санкцій проти росії, а аналітики прогнозують подорожчання долара.

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«Податок на OLX», судова система, реформа залізниці

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 15111-д про оподаткування цифрових платформ. У законі передбачається пільгова ставка податку — 10% замість базових 18% ПДФО + 5% військового збору. Під оподаткування не будуть підпадати доходи фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2000 євро на рік.

Документ передбачає і зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для громадян, що офіційно здають нерухомість в оренду.

Також депутати прийняли євроінтеграційний закон, який запроваджує європейську систему безпеки та технічної сумісності залізничного транспорту та передбачає створення незалежного органу з розслідування залізничних аварій.

Крім того, Рада ухвалила суперечливий законопроєкт № 13165−2 стосовно декларацій доброчесності та родинних зв’язків суддів. Що кажуть про документ активісти — читайте тут

21-й пакет санкцій проти росії

Європейська комісія представила 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії. Нові обмеження зосереджені на секторах, які мають найбільше значення для російської економіки.

🗨️ «Ми зосереджуємося на секторах, що мають найбільший вплив, а саме на енергетиці, фінансових послугах, криптовалютах, торгівлі, а також уперше — на рибальстві. Крім того, ми пропонуємо заборонити в’їзд до ЄС колишнім російським військовослужбовцям», — заявили в Єврокомісії.

У ЄС також заявили , що санкції західних країн уже завдали росії економічних втрат на суму від $1,2 трлн до $1,5 трлн.

45,8 грн за долар

В ICU очікують , що наприкінці 2026 року курс становитиме 45,8 грн за долар замість прогнозованих раніше 45 грн. Аналітики вважають, що економіка й надалі зростатиме дуже повільно, але міжнародна фінансова допомога дозволить державі зберегти стабільність бюджету та валютних резервів.

🎬 Що прогнозують провідні банкіри щодо євро та долара на найближчий тиждень, дивіться на YouTube-каналі Finance.ua:

ШІ проти працівників

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев вважає , що штучний інтелект в Україні не витіснятиме працівників, а допомагатиме бізнесу працювати ефективніше в умовах гострого кадрового дефіциту. За його словами, людина зможе виконувати більше роботи за той час, який є.

Також Міністерство економіки презентувало нову цифрову платформу «Обрій», яка має стати єдиною інформаційно-аналітичною системою ринку праці. Платформа використовуватиме технології штучного інтелекту для підбору вакансій, навчальних програм та кар’єрних маршрутів.

📖 До речі, літо — доленосна пора року для випускників шкіл та відповідальний час для їхніх батьків. Адже попереду важливий вибір: до якого навчального закладу вступити та яку професію врешті обрати. Крім цього для багатьох сімей важливим є і питання вартості навчання, яка з кожним роком лише зростає. У новому матеріалі розповідаємо, скільки коштуватиме навчання цьогорічних вступників:

Карткові перекази

Банки аналізують карткові операції не лише за словами у призначенні платежу. Значення мають сума, частота переказів, поведінка клієнта, джерело коштів, регулярність надходжень та інші ознаки. Якщо фізична особа регулярно отримує перекази з формулюваннями «за товар», «за послугу», «за консультацію» або «зарплата», банк може розцінити це як ознаку підприємницької діяльності без належного оформлення.

За посиланням розповідаємо, як писати призначення платежу, щоб у банку чи податкової не виникало питань.

Реформа фінансових ринків

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначила ключові пріоритети на 2026−2027 роки, які передбачають масштабну перебудову ринку капіталу, гармонізацію законодавства з нормами ЄС та запуск нових правил роботи фінансової інфраструктури.

У Комісії прогнозують, що 2026 рік стане періодом активної розробки нормативної бази, тоді як у 2027 році основний акцент зміститься на впровадження нових правил і супровід реформ.

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