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Рада прийняла законопроєкт про судову систему. Активісти вважають, що він створює корупційні ризики

Казна та Політика
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Закон про декларації суддів ухвалено
Закон про декларації суддів ухвалено
Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому Закон України «Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ та Закону України „Про Вищу раду правосуддя“ щодо удосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв’язків судді» (законопроєкт № 13165−2).
Документ спрямований на виконання зобов’язань України в межах Плану України, що є складовою механізму фінансової підтримки Європейського Союзу Ukraine Facility. Одним із напрямів реформи є посилення підзвітності та доброчесності суддів, зокрема через удосконалення системи декларування та процедур перевірки.
Крім того, Європейська Комісія у Звіті в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2024 року зазначила, що для посилення підзвітності судової влади та суспільної довіри до неї Україна має ухвалити законодавство про перегляд системи декларування доброчесності суддів.

Що передбачає закон

Змінами до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено:
  • об’єднання декларації доброчесності судді та декларації родинних зв’язків судді в один документ — декларацію доброчесності та родинних зв’язків судді;
  • уточнення переліку відомостей, які суддя має зазначати в декларації;
  • врегулювання порядку проведення перевірки таких декларацій.
Також законом доручено Кабінету Міністрів після консультацій із Вищою радою правосуддя та з урахуванням міжнародних і європейських стандартів незалежності суддів підготувати та подати на розгляд парламенту законопроєкт щодо запровадження тимчасових особливостей процедури індивідуальної перевірки декларацій доброчесності суддів Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів за участю незалежних експертів.

У DeJure заявили про корупційні ризики

В аналітичному центрі «Фундація DeJure» вважають, що ухвалений законопроєкт містить ризики для ефективного контролю за доброчесністю суддів.
«Замість того, щоб зробити перевірку суддів жорсткішою після скандалу у Верховному Суді, парламент ухвалив текст, який залишає суддям старі лазівки та додає нові способи уникати відповідальності. Після справи Князєва Україна мала показати партнерам, що здатна реально перевірити доброчесність суддівського корпусу, у тому числі суддів Верховного Суду. Саме на цьому наголошували Європейська комісія та Венеційська комісія. Натомість ми показуємо закон, який дозволяє сказати: „ми все виконали“, хоча на практиці стало тільки гірше», — сказано в повідомленні.
На думку експертів, окремі положення ухваленого закону можуть поставити під питання виконання умов, пов’язаних із частиною фінансування в межах програми Ukraine Facility.

Які зміни пропонують експерти

У «Фундації DeJure» заявили, що для забезпечення ефективної перевірки декларацій доброчесності необхідно:
  • повернути майновий блок до декларацій;
  • передбачити відповідальність за грубу недбалість;
  • не допустити використання строків перевірки для уникнення відповідальності;
  • зупиняти перебіг строків давності на час судового оскарження;
  • забезпечити повноцінну перевірку родинних зв’язків;
  • не звужувати період перевірки там, де ризики залишаються актуальними;
  • запровадити реальну перевірку суддів Верховного Суду за участю незалежних міжнародних експертів.
«Закликаємо народних депутатів виправити закон і зробити перевірку декларацій доброчесності реальною, а не формальною. Інакше під загрозою будуть кошти Ukraine Facility, а також довіра суспільства та міжнародних партнерів. Декларації доброчесності мають бути інструментом відповідальності. А не ширмою, за якою відповідальність зникає», — наголосили в організації.
За матеріалами:
Finance.ua
Верховна РадаЗаконопроєкти
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