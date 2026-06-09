0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ВР ухвалила євроінтеграційний закон про реформу залізниці — подробиці

Казна та Політика
38
ВР ухвалила євроінтеграційний закон про реформу залізниці — подробиці
ВР ухвалила євроінтеграційний закон про реформу залізниці — подробиці
Верховна Рада у вівторок, 9 червня, прийняла євроінтеграційний закон, який запроваджує європейську систему безпеки та технічної сумісності залізничного транспорту та передбачає створення незалежного органу з розслідування залізничних аварій.
Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроєкту про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України (№ 14174) в цілому проголосували 254 народні депутати.

Що це дає

«Цей законопроєкт про синхронізацію українських безпекових і технічних регламентів з європейськими. Це євроінтеграційний закон, який дуже важливий для транспортної галузі. Особливо для нашої залізниці», — сказав народний депутат, голова підкомітету Комітету з питань транспорту та інфраструктури Артем Ковальов.
Він також підкреслив, що за прийняття цього законопроєкту Україна в бюджет отримає більш ніж 4 млрд євро.
Згідно з пояснювальною запискою, закон імплементує відповідні директиви ЄС і є частиною зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію та переговорів про вступ до Євросоюзу, а також зобов’язань в рамках Ukraine Facility.
Зокрема, документ передбачає: створення європейської системи управління безпекою залізничних перевезень; проведення оцінки ризиків функціонування залізничного транспорту; нові правила допуску поїздів, вагонів та іншого обладнання до експлуатації; запровадження європейських вимог до технічного обслуговування рухомого складу та відповідальності за його безпечний стан; нову систему підготовки, навчання та сертифікації машиністів за стандартами ЄС.
Крім того, передбачається створення Національного бюро розслідувань аварійних подій на транспорті, незалежного від «Укрзалізниці» і регулятора.
За матеріалами:
Finance.ua
Укрзалізниця
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems