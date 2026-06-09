ВР ухвалила євроінтеграційний закон про реформу залізниці — подробиці Сьогодні 14:37 — Казна та Політика

ВР ухвалила євроінтеграційний закон про реформу залізниці — подробиці

Верховна Рада у вівторок, 9 червня, прийняла євроінтеграційний закон, який запроваджує європейську систему безпеки та технічної сумісності залізничного транспорту та передбачає створення незалежного органу з розслідування залізничних аварій.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроєкту про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України (№ 14174) в цілому проголосували 254 народні депутати.

Що це дає

«Цей законопроєкт про синхронізацію українських безпекових і технічних регламентів з європейськими. Це євроінтеграційний закон, який дуже важливий для транспортної галузі. Особливо для нашої залізниці», — сказав народний депутат, голова підкомітету Комітету з питань транспорту та інфраструктури Артем Ковальов.

Він також підкреслив, що за прийняття цього законопроєкту Україна в бюджет отримає більш ніж 4 млрд євро.

Згідно з пояснювальною запискою, закон імплементує відповідні директиви ЄС і є частиною зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію та переговорів про вступ до Євросоюзу, а також зобов’язань в рамках Ukraine Facility.

Зокрема, документ передбачає: створення європейської системи управління безпекою залізничних перевезень; проведення оцінки ризиків функціонування залізничного транспорту; нові правила допуску поїздів, вагонів та іншого обладнання до експлуатації; запровадження європейських вимог до технічного обслуговування рухомого складу та відповідальності за його безпечний стан; нову систему підготовки, навчання та сертифікації машиністів за стандартами ЄС.

Крім того, передбачається створення Національного бюро розслідувань аварійних подій на транспорті, незалежного від «Укрзалізниці» і регулятора.

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