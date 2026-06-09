ШІ в Україні не витіснятиме працівників, а допомагатиме бізнесу — Мінекономіки Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

ШІ в Україні не витіснятиме працівників, а допомагатиме бізнесу — Мінекономіки

Штучний інтелект в Україні не витіснятиме працівників, а допомагатиме бізнесу працювати ефективніше в умовах гострого кадрового дефіциту.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, передає кореспондент УНІАН.

«Я думаю, що штучний інтелект збільшить продуктивність. Людина зможе виконувати більше роботи за той час, який є. В України дуже специфічна ситуація, якої немає у наших сусідів. Через дефіцит людей беруть, перенавчають, кожному можна знайти роботу. Такої історії у наших сусідів в Європі немає. І тому нам здається, що дуже природньо буде, коли ШІ просто буде допомагати роботодавцям з тими людьми, які у них є», — сказав він.

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Думка експертки

Директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк зазначила, що частину проблем із нестачею працівників можна вирішити завдяки модернізації виробництв та автоматизації окремих процесів.

За її словами, українські підприємства вже активно впроваджують роботизовані системи, які виконують частину рутинних операцій, що раніше потребували ручної праці.

«Бізнес постійно намагається робити модернізацію. За можливості вони беруть участь в різноманітних міжнародних виставках, шукають обладнання, яке може умовно допомогти замінити ручну працю, а цю людину, яка може бути на підприємстві, можна перенавчити або надати додаткових навичок для тієї роботи, де без людини ніяк», — сказала Жовтяк.

Нагадаємо, український ринок праці змінюється на очах. Поки вчителі отримують менше 20 тисяч гривень, штукатури та фасадники виходять на зарплати понад 60 тисяч, а пенсіонери дедалі частіше стають головною опорою економіки через гострий дефіцит кадрів.

У відео на нашому У відео на нашому YouTube-каналі розбираємо, що насправді відбувається із зарплатами, професіями та працівниками в Україні у 2026 році.

Попри активний найм, нестача працівників лише посилюється. Більше половини компаній називають кадровий дефіцит головною проблемою ринку. Найгостріше це відчувається у робітничих спеціальностях, де брак кандидатів уже став системним. Ситуацію ускладнюють одразу кілька факторів:

відтік працівників за кордон, що зменшує доступний пул кандидатів;

розбіжність між зарплатними очікуваннями кандидатів і можливостями компаній (про це говорять понад 40% роботодавців);

невідповідність навичок — бізнесу потрібні одні спеціалісти, тоді як ринок пропонує інших.

У результаті процес найму затягується, навіть коли вакансії відкриті.

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