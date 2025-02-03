День фінансів: податок на авто в 2025, торговельна війна США, зарплати чиновників — Finance.ua

День фінансів: податок на авто в 2025, торговельна війна США, зарплати чиновників Сьогодні 17:45

Понеділок, 3 лютого. Місяць почався з торговельної війни США проти Канади та Мексики.

Торгова війна. Днями раніше президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мит на імпорт з Канади та Мексики вже з 1 лютого. Світові ринки Днями ранішепрезидент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мит на імпорт з Канади та Мексики вже з 1 лютого. Світові ринки обвалилися після рішення адміністрації президента США Дональда Трампа запровадити мита на товари з Мексики та Канади, й додаткові 10% мита на імпорт з Китаю.

Трамп додав , що американці можуть постати перед труднощами через запровадження тарифів на імпорт.

Заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка заявив , що таке рішення збурить міжнародну торгівлю, але Україні в нових умовах потрібно й надалі продовжувати експортувати, які б заяви не звучали.

Зі свого боку Канада запровадила з 4 лютого підвищені мита на низку товарів зі США, зокрема, на продовольство.

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Також Гетманцев запевнив , що підвищення податків у 2025 році не планується. За його словами, державний бюджет на 2025 рік розрахований на продовження воєнних дій до кінця року та забезпечений допомогою партнерів та внутрішніми надходженнями.

Крім того, нардеп повідомив , що фінансовий моніторинг буде постійним процесом, а не тимчасовим заходом.

А прогноз курсу валют на початок лютого дізнавайтесь у відео на нашому YouTube-каналі:

Зайнятість та зарплати українців. У 2024 році реальні зарплати вже перевищили рівень до повномасштабного вторгнення в більшості секторів економіки. Національний банк У 2024 році реальні зарплати вже перевищили рівень до повномасштабного вторгнення в більшості секторів економіки. Національний банк очікує , що зарплати зростатимуть і надалі, хоча в міру поступового поліпшення ситуації на ринку праці щорічні темпи їх підвищення в реальному вимірі сповільняться до 3−4% у 2025−2027 роках.

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