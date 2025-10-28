День фінансів: початок опалювального сезону, закон про «реєстр дропів», «антиукраїнський» альянс Орбана Сьогодні 17:45

Вівторок, 28 жовтня. В Україні офіційно розпочався опалювальний сезон, парламент готує «реєстр дропів», а McDonald’s запустив новий сервіс онлайн-замовлень.

В Україні стартував опалювальний сезон

Президент України Володимир Зеленський заявив , що 28 жовтня Україна офіційно розпочала опалювальний сезон. Влада вже забезпечила 70% фінансування на імпорт газу та домовилася про допомогу з країнами ЄС.

За словами заступника міністра розвитку громад та територій Костянтина Ковальчука, в 13 областях вже триває поступове підключення житлових будинків до теплопостачання. Крім того, Наразі понад 55% об’єктів соціальної сфери вже підключено до тепла: серед них понад 5 тисяч дитячих садків, майже 6 тисяч шкіл і понад 2 тисячі медичних закладів.

Зі свого боку мер столиці Віталій Кличко повідомив , що Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді 29 жовтня.

⚡ Відмітимо, що в Україні останніми місяцями спостерігається значне збільшення обсягів експорту електроенергії до країн ЄС. Це сталося можливим, тому що «енергетичний безвіз», який є притаманним для нашої країни, передбачає збільшення ринку та зростання конкуренції.

У новій статті Finance.ua вирішив більш ретельно розібратися у питаннях експорту електроенергії, компаній-фігурантів ринку, обсягів постачання та майбутнього у цьому сегменті:

Закон про «реєстр дропів»

Заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк повідомив , що до Верховної Ради подали законопроєкт щодо створення «реєстру дропів». Ініціативу готували понад рік. До першого читання обрали консервативну версію проєкту: рахунки одразу не блокуватимуться, замість цього система має надавати людині інформацію про можливе використання її картки злочинцями.

До речі, з 1 квітня 2026 року Нацбанк зобов’яже банки повідомляти користувачам про статус міжбанківських платежів. Новації підвищать прозорість платіжних операцій та дадуть змогу відстежувати етапи їхнього виконання.

Закон про «Банк банків»

Володимир Зеленський підписав закон про «Банк банків» — Національну установу розвитку. Це буде спеціалізованим державним банком, головним завданням якого буде кредитування проєктів для відбудови України. Інституція залучатиме кошти міжнародних партнерів і приватних інвесторів та спрямовуватиме їх у реальний сектор через мережу банків-партнерів.

«Антиукраїнський» альянс у ЄС

Угорщина прагне об’єднатися з Чехією та Словаччиною для формування в Європейському Союзі альянсу, скептичного щодо підтримки України. Хоча формальний політичний союз ще не створено, його поява може ускладнити ухвалення рішень щодо фінансової та військової підтримки України в ЄС.

1,5 млрд гривень на житло для ВПО

Після розгляду у першому читанні проєкту державного бюджету на 2026 рік народні депутати підтримали правку щодо збільшення допомоги на проживання для ВПО на 1 мільярд гривень. Додатково запропоновано виділити ще 500 мільйонів гривень на забезпечення житлом переселенців у сільській місцевості.

На початковому етапі допомогу отримають громадяни, які мають статус учасника бойових дій або інвалідність, пов’язану з військовими діями.

Як зазначили аналітики групи компаній DIM, за три роки після запуску державної іпотеки «єОселя» ринок житла фактично запропонував власну альтернативу — розстрочки від забудовників. У 2025 році розстрочки охоплюють 65−90% угод із новобудовами, тоді як державна іпотека займає не більше 5−15%.

Сервіс замовлень у McDonald’s

McDonald’s впровадив нову опцію у своєму додатку. Тепер клієнти можуть повністю оформити та оплатити замовлення онлайн, а потім отримати його так, як зручно — у ресторані, зоні видачі чи на «МакДрайві». «Мобільне замовлення» вже працює у багатьох країнах, зокрема США, Канаді, Німеччині, Великій Британії. Як скористатися послугою — розповідаємо тут

НБУ послабив гривню до 42 грн/$

Національний банк України продовжив послаблення гривні другий тиждень поспіль. За підсумками минулого тижня офіційний курс долара зріс на 0,6% і сягнув майже 42 грн/$. Це найслабший рівень з кінця січня. Аналітики ICU кажуть , що НБУ ще не перейшов до поступового ослаблення гривні, а лише розширює амплітуду її коливань.

