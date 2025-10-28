0 800 307 555
Зеленський підписав закон про «Банк банків»

Президент Володимир Зеленський 27 жовтня підписав закон про «Банк банків» — Національну установу розвитку. Це буде спеціалізованим державним банком, головним завданням якого буде кредитування проєктів для відбудови України.
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Як це працюватиме

Документ закладає правові підвалини для запуску Національної установи розвитку, головна місія якої — реалізація програм кредитування для відбудови країни.
Інституція залучатиме кошти міжнародних партнерів і приватних інвесторів та спрямовуватиме їх у реальний сектор через мережу банків-партнерів, зосереджуючись на підтримці малого та середнього бізнесу, а також проєктів відновлення з підвищеним ризиком.
Як повідомляє Міністерство фінансів, установа матиме автономне управління, адаптоване регулювання з боку НБУ та зможе адмініструвати державні програми підтримки бізнесу.
Також пропонується вдосконалити такий інструмент Експортно-кредитного агентства, як страхування та перестрахування кредитів українських суб’єктів господарювання, пов’язаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури. Мова про розвиток переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.
Зазначалося, що ЕКА дозволять брати участь у державних програмах страхування воєнних ризиків та програмах компенсацій у разі завдання збитків внаслідок воєнних дій
Прикладом такої установи і загальновизнаною історією успіху є KFW — Кредитна установа для реконструкції, створена в післявоєнній Німеччині в 1948 році як частина Плану Маршала.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Банки України
Payment systems