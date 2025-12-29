Коли Україна повністю перейде на 12-річне навчання у школах
12-річне навчання у школах в усіх регіонах України буде запроваджене з 1 вересня 2027 року відповідно до закону «Про повну загальну середню освіту».
Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.
«Це не питання бажання, це питання виконання закону, який прийнятий ще у 2020 році. Зміни в цій частині в закон не вносилися і вноситись не можуть, тому що це про сталість реформи», — наголосила посадовиця.
За її словами, з 2027 року всі абсолютні заклади освіти, які працюватимуть в Україні у категорії ліцеїв, перейдуть на формат 12-річного навчання.
«І всі діти, які підуть у десятий клас в 2027 році, будуть навчатися 12 років. У цій системі вже є діти, які почали навчатися зі стартом реформи в 2018 році», — пояснила Кузьмичова.
