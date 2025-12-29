0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли Україна повністю перейде на 12-річне навчання у школах

79
Коли Україна повністю перейде на 12-річне навчання у школах
Коли Україна повністю перейде на 12-річне навчання у школах
12-річне навчання у школах в усіх регіонах України буде запроваджене з 1 вересня 2027 року відповідно до закону «Про повну загальну середню освіту».
Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.
«Це не питання бажання, це питання виконання закону, який прийнятий ще у 2020 році. Зміни в цій частині в закон не вносилися і вноситись не можуть, тому що це про сталість реформи», — наголосила посадовиця.
За її словами, з 2027 року всі абсолютні заклади освіти, які працюватимуть в Україні у категорії ліцеїв, перейдуть на формат 12-річного навчання.
«І всі діти, які підуть у десятий клас в 2027 році, будуть навчатися 12 років. У цій системі вже є діти, які почали навчатися зі стартом реформи в 2018 році», — пояснила Кузьмичова.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems