Коли Україна повністю перейде на 12-річне навчання у школах Сьогодні 06:44

Коли Україна повністю перейде на 12-річне навчання у школах

12-річне навчання у школах в усіх регіонах України буде запроваджене з 1 вересня 2027 року відповідно до закону «Про повну загальну середню освіту».

Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

«Це не питання бажання, це питання виконання закону, який прийнятий ще у 2020 році. Зміни в цій частині в закон не вносилися і вноситись не можуть, тому що це про сталість реформи», — наголосила посадовиця.

За її словами, з 2027 року всі абсолютні заклади освіти, які працюватимуть в Україні у категорії ліцеїв, перейдуть на формат 12-річного навчання.

«І всі діти, які підуть у десятий клас в 2027 році, будуть навчатися 12 років. У цій системі вже є діти, які почали навчатися зі стартом реформи в 2018 році», — пояснила Кузьмичова.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.