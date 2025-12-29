0 800 307 555
укр
Польща завершила перший етап розбудови системи боротьби з дронами

29
Польща встановила на кордоні з білоруссю поблизу Кринок у Підляському регіоні перші елементи нової системи боротьби з дронами.
Про це повідомляє RMF FМ.
Зазначається, на спостережній вежі висотою понад 70 метрів встановлено радар — перший елемент системи PCL, яка зрештою буде встановлено на чотирьох додаткових вежах, що вже побудовані.
Зазначається, що ця система виявлятиме, позиціонуватиме та контролюватиме об’єкти, що наближаються зі сходу. Зрештою, вона також зможе нейтралізувати ці безпілотні пристрої.
Показники системи контролюватимуться в центрі моніторингу електронного прикордонного бар’єру з Білоруссю, який розташовується у Білостоці. Також повідомляється, що нова система розроблена та виготовлена польськими компаніями.
Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня близько 20 російських безпілотників проникли в повітряний простір Польщі. Сили ППО збили чотири дрони, решта впали або були виявлені у 11 населених пунктах, зокрема один — на території військової бази.
За матеріалами:
РБК-Україна
