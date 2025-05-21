День фінансів: плата за шеринг в «Дії», ТОП-10 прозорих міст України, прибуткові і збиткові держпідприємства — Finance.ua

День фінансів: плата за шеринг в «Дії», ТОП-10 прозорих міст України, прибуткові і збиткові держпідприємства Сьогодні 17:35

В середу, 21 травня, Зеленський підписав закон, що дозволить торгувати за новими правилами визначення походження товарів, та подав до Ради законопроєкт про створення двох спеціалізованих судів, а Трамп не підтримав санкції проти росії, щоб налагодити економічну співпрацю з путіним.

Прибуткові і збиткові держпідприємства.

Як повідомили в Опендатабот, 59% з усіх зареєстрованих держпідприємств не здали фінансові звіти у 2024 році — це 963 компанії. З тих, хто відзвітував, 41% виявилися збитковими (майже стільки ж, як у 2023 році).

«Дія» вводить плату за шеринг документів.

Сервіс шерингу документів через «Дію» з 1 червня Сервіс шерингу документів через «Дію» з 1 червня стане платним для банків та фінансових установ. Монетизацію сервісу без деталей анонсував очільник Мінцифри Михайло Федоров на DOU Day 18 травня.

ТОП-10 прозорих міст України.

Чернівці, Вінниця та Луцьк очолили Рейтинг прозорості міст України. Також свої позиції з 2023 року зберегли Мукачево та Львів. Водночас Дніпро та Дрогобич змінили статус на «частково прозорі».

Робота за кордоном.

Стаж роботи за кордоном враховуватиметься в Україні для визначення права на пенсію, незалежно від наявності міжнародного договору про визнання стажів. Про це в телеефірі повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Рівень безробіття в Україні.

Активність на ринку праці залишається нижчою, ніж до повномасштабної війни. Люди стали активніше шукати роботу, ніж у 2024 році, але обсяг розміщених нових резюме залишається близько 80% від середнього рівня 2021 року.

Пенсії людей з окупованих територій.

Пенсії людей, які не виїхали з ТОТ Луганської і Донецької областей, і понад рік не знімали пенсію, будуть зберігатись на їхніх рахунках у Пенсійному фонді. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Курс долара до 2028 року.

Міністерство фінансів України працює над проєктом бюджетної декларації на 2026−2028 роки. Документ базується на макроекономічному прогнозі, підготовленому Міністерством економіки в середині квітня. Поки що у проєкті фігурують такі орієнтовні значення середньорічного курсу гривні до долара США — читайте тут

При цьому НБУ відкладає поступове ослаблення курсу гривні на кінець року.

В Україні запрацює Зелена платформа.

Мінекономіки спільно з аналітичним центром DiXi Group та Офісом зеленого переходу розпочали роботу над створенням Зеленої платформи — цифрового каталогу доступних програм зеленого фінансування для бізнесу, комунальних та державних підприємств, територіальних громад.

Польща скасовує безмитну торгівлю з Україною.

Польща скасовує європейський механізм автономних торгівельних заходів (АТМ), який дає змогу безмитного імпорту товарів з України. З 5 червня 2025 року знову будуть застосовуватися правила, що діяли до вторгнення росії в Україну.

🎬В Україні на оплаті комунальних послуг можна зекономити та частину коштів навіть повернути. Яким чином — відповіді отримаєте у цьому відео.

🌱🏚️Finance.ua в цьому матеріалі проаналізував ринок нерухомості в 2025 році, а також розповіли про переваги такого виду інвестування і надали поради для потенційних інвесторів. Про це та багато іншого читайте в новій статті за посиланням:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.