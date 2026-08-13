День фінансів: пільгові кредити для великого бізнесу, інвестиції в «зелену» енергетику, 6500 грн «зимової підтримки» Сьогодні 17:45

Четвер, 13 серпня. Уряд готує програму, яка дозволить великому бізнесу залучати дешеві кредити, а також спрощує правила проведення «зелених» аукціонів.

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Пільгові кредити під 10% для великого бізнесу

В Україні готують програму , яка дозволить великому бізнесу залучати кредити під 10% річних на відновлення. Відповідні зміни мають поширити державну підтримку на компанії незалежно від їхнього розміру. Представники паливного ринку пропонують використати новий механізм, зокрема, для реконструкції нафтобаз і будівництва підземних резервуарів для зберігання пального.

⛽ Ситуація на ринку пального України влітку 2026 року залишається досить напруженою. Наприклад, за період від 20 липня до 8 серпня середні роздрібні ціни зросли на 4,5−5 гривень за літр бензину та на понад 13 гривень за літр дизелю. Також більше, ніж на 3 гривні став дорожчим автогаз. Чому так сталося? Які внутрішні та зовнішні чинники спонукали до такого стрімкого зростання пального? Які тренди цього ринку можна визначити та на що чекати уже восени — розповідаємо в новій статті:

Нові правила для інвесторів у «зелену» енергетику

Кабінет Міністрів оновив правила проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки. Зокрема, спрощено участь інвесторів в аукціонах. Запроваджують новий інструмент гарантування реалізації проєктів. Також зменшується фінансове навантаження на інвесторів шляхом зниження розміру банківських гарантій.

Нові пропозиції щодо мирних переговорів

Україна представила США нові пропозиції щодо мирних переговорів, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN. Зеленський не розкрив деталей пропозицій, але заявив, що Україні потрібна активніша участь США в мирному плані.

Він також зазначив , що Україна має лише десяту частину необхідних ракет-перехоплювачів, які мають бути поставлені США для стримування атак росії.

6500 гривень «зимової підтримки»

Люди, яким у межах програми «Зимова підтримка» у зимовий період 2025/2026 років призначили допомогу, але не виплатили її, зможуть отримати кошти . Для врегулювання цієї ситуації Кабмін постановою від 8 липня 2026 року № 877 вніс чергові зміни до законодавства.

Також відмітимо, що в застосунку «Дія» повідомили , що виплата Національного кешбеку за травень і червень відбудеться із затримкою. Ці кошти планують перерахувати в серпні двома окремими платежами.

Неправильні платіжки за тепло

Деяким мешканцям столиці у серпні знову прийшли нарахування за опалення, хоча опалювальний сезон уже завершився, а походження цих сум для споживачів залишається незрозумілим. Енергетичний експерт Геннадій Рябцев пояснив, що такі платежі можуть бути пов’язані з продовженням коригування нарахувань за минулий опалювальний сезон, а в деяких випадках їх могли навмисно розподілити на кілька місяців, щоб не створювати для споживачів великих одноразових платежів.

Декларація про доходи

За сім місяців 2026 року українці подали майже 215 тис. декларацій про майновий стан і доходи. У них громадяни задекларували 323,9 млрд грн доходів, отриманих у 2025 році. Це на 16 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. За результатами декларування громадяни визначили до сплати до бюджету понад 6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та 2,6 млрд грн військового збору.

Перекази за кордон

Упродовж першого півріччя 2026 року бізнес і населення активно здійснювали кредитові та дебетові перекази. За даними НБУ, в Україну надійшло понад 4 млн платежів на суму $36,95 млрд в еквіваленті. У першому півріччі 2025 року таких операцій було 5,5 млн на суму $32,68 млрд в еквіваленті. З України здійснено понад 1,4 млн платежів на суму $50,62 млрд в еквіваленті. Роком раніше було проведено 1,1 млн операцій на суму $40,71 млрд в еквіваленті.

Економіка Польщі без українців

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Дущик заявив , що якби всі українці об’єдналися та не пішли б на роботу, польська економіка зупинилася б за одну ніч. Він також розкритикував ідею партії «Право і справедливість» (PiS) щодо депортації безробітних чоловіків призовного віку з України.

Зарплати аналітиків

Зарплати аналітиків в Україні за останні пів року змінювалися нерівномірно , однак у більшості спеціалізацій вони залишаються вищими, ніж рік тому. Найпомітніше зросли медіанні зарплати Senior Business Analysts та Senior Data Analysts. За містами найбільше аналітики заробляють у Києві — $2308. У Харкові, Івано-Франківську, Дніпрі та Львові медіанна зарплата становить $2000−2100.

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