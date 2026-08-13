У «Дії» з’явилися дві нові категорії заяв до міжнародного реєстру збитків Сьогодні 18:30

Заяви, що відповідають установленим вимогам, будуть внесені до Реєстру

Міжнародний Реєстр збитків для України відкрив можливість подавати заяви на компенсацію за державні витрати, понесені внаслідок агресії російської федерації проти України.

Йдеться про дві нові категорії:

Відкриття цих категорій дає змогу державі Україна вимагати компенсації задокументованих витрат на підтримку постраждалого населення та відновлення безпеки територій, забруднених мінами й нерозірваними боєприпасами. Також це дає змогу формувати необхідну доказову базу.

Хто може подати заяву

Заяви в категоріях B4 та B5 можуть бути подані державою Україна, включаючи її центральні, регіональні та місцеві органи влади та установи.

Про які витрати можна подати заяву

Категорія B4 охоплює гуманітарні витрати, спрямовані на підтримку постраждалого від агресії російської федерації населення, зокрема витрати на евакуацію фізичних осіб, тимчасове житло та місця колективного поселення, екстрену медичну допомогу, реабілітаційні програми, а також інші витрати, безпосередньо пов’язані з пом’якшенням наслідків агресії для фізичних осіб.

До таких витрат може належати, зокрема, компенсація за пошкоджене чи зруйноване житло за програмою «єВідновлення».

Категорія B5 охоплює витрати на розмінування та очищення території України від нерозірваних боєприпасів, зокрема на діяльність з розмінування, наймання операторів протимінної діяльності, обстеження та картування територій, знешкодження і знищення вибухонебезпечних предметів, навчання місцевого персоналу технікам розмінування та заходам безпеки, а також на інформування й навчання громадськості про мінну небезпеку.

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Заяви в обох категоріях можуть подаватися лише щодо витрат, профінансованих з Державного бюджету України або бюджетів регіональних та місцевих органів влади.

Заяви, пов’язані з витратами на користь фізичних осіб, які безпосередньо постраждали від мін і нерозірваних боєприпасів, подаються в категорії B4. Заяви юридичних осіб щодо понесених ними витрат на розмінування та гуманітарні витрати, подаються в інших відповідних категоріях, які невдовзі будуть відкриті.

Заяви, що відповідають установленим вимогам, будуть внесені до Реєстру. У подальшому вони будуть передані на розгляд майбутньої Міжнародної компенсаційної комісії, яка визначатиме розмір належної компенсації.

Як подати заяву

Заяви подаються через вебпортал Дія . Від імені органу влади чи установи це може зробити їх керівник (наприклад, директор або голова). Керівник також може призначити представника, який буде уповноважений подавати заяви від імені цієї юридичної особи, видавши такому представнику цифрові повноваження через Дію. Представником може бути будь-яка дієздатна фізична особа.

B4 Державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення:

B5 Розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів:

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