День фінансів: підвищення вартості проїзду, скільки часу збирати на квартиру, утилізація карток Сьогодні 17:32

У середу, 15 липня, стало відомо, скільки років треба працювати, щоб придбати квартиру в Києві, Вінниці та Львові, також стало відомо, що підвищення зарплат більше не допомагає бізнесу знаходити працівників.

Майже 40% українців готові звільнитися через вигорання

Для 40% працівників в Україні емоційне виснаження та вигорання вже є причиною змінити роботу. Водночас більшість компаній досі не забезпечують співробітникам психологічної підтримки.

Також стало відомо, що відбувається на ринку вакансій в оборонці.

Водночас підвищення зарплат більше не допомагає бізнесу знаходити працівників.

Скільки років треба працювати, щоб придбати квартиру

Найнедоступнішою купівля житла залишається для жителів західних регіонів, хоча наприкінці 2 кварталу 2026 року там спостерігається певна стабілізація. У Львові та Ужгороді для купівлі 1-кімнатної квартири потрібно було відкладати повний дохід протягом 8,8 року.

ціни на квартири та будинки майже по всій країні. Водночас зростають майже по всій країні.

Читайте також, в яких містах України оренда двокімнатної квартири коштує майже стільки ж, як однокімнатної.

З 15 липня проїзд в Києві вже 30 грн

Відсьогодні, 15 липня, в Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Також подорожчав проїзд у маршрутках — до 25 гривень. Як і на чому зекономити — дивіться тут

Також ми вияснили, чи варто «закуплятися» квитками по 8 грн.

Чи оновлять шрифт на банкноті 2 тис. грн

НБУ висловив вдячність фаховій спільноті дизайнерів за свідому позицію та професійну увагу до кожного елемента нової банкноти національної валюти номіналом 2 000 гривень. То ж НбУ вирішив оновити стилістику напису номіналу нової банкноти.

До речі, уявімо ситуацію: кілька років тому в одному з банків ви оформили кредитну картку. Карта довго припадала пилом у ящику вашого письмового столу, ви навіть кілька разів нею скористалися. А сьогодні ви чітко розумієте, що ця кредитка вам не потрібна. Як правильно вчинити з нею?

Finance.ua з’ясував, якою має бути послідовність дій під час закриття банківської кредитної картки.

Що чекає на українську гривню, кредитні ставки та наші заощадження у другому півріччі 2026 року? Попри щоденні безпекові виклики та атаки на інфраструктуру, фінансова система України демонструє унікальну стійкість, а бізнес і громадяни активно інвестують в енергонезалежність.

цьому випуску віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов дає детальний макроекономічний та практичний прогноз на найближчі шість місяців.

В Україні змінять систему опалення

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 14067 про розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання. Документ передбачає обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, підключених до мереж централізованого теплопостачання, що дозволить регулювати та обліковувати тепло.

США змінюють правила для міжнародних посилок

З 24 липня США запроваджують нові правила митного оформлення міжнародних відправлень. Замість єдиної ставки мита у 10% застосовуватимуться ставки залежно від категорії товару, для кожного відправлення стане обов’язковим зазначення 10-значного коду товару за УКТ ЗЕД, а поріг вартості для спрощеного оформлення збільшиться з 800 до 2500 доларів.

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