День фінансів: підготовка до продажу двох держбанків, сплата податків у «Дії», ситуація із виплатою зарплат військовим

Четвер, 2 жовтня. Уряд готує «Сенс Банк» і «Укргазбанк» до приватизації, в бюджеті бракує 300 мільярдів гривень на зарплати військовим, а рієлторів можуть зобов’язати працювати за новими правилами.

Процес приватизації «Сенс Банку» та «Укргазбанку»

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про початок підготовки до продажу державних пакетів акцій у статутному капіталі АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк». Процес відбуватиметься у три етапи: підготовка акцій до продажу, проведення конкурсу, укладення договору купівлі-продажу.

Новації від ДПС

ДПС та Мінцифри працюють над розширенням податкових сервісів. Зокрема, планується автоматизувати стягнення податкового боргу та дозволити сплачувати податки через «Дію». Наразі ДПС працює над змінами до Податкового кодексу, щоб нівелювати проблему і не порушити права платників.

Зарплати військових під загрозою

Голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа заявила , що до кінця року залишилося три місяці, але в державному бюджеті 2025 року досі бракує коштів на зарплати українським військовим — дефіцит оцінюють у близько 300 млрд грн. Основна надія — на переговори з міжнародними партнерами, щоб частину грошей, яку виділяє ЄС, можна було направити на ці потреби.

Також, за словами Підласої, високий прогноз курсу долара, закладений у проєкт бюджету на наступний рік, напряму вплине на заплановані доходи держави.

Вимоги до рієлторів

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко доручила низці профільних відомств опрацювати питання упорядкування діяльності агентств нерухомості та рієлторів.

На її думку, законодавче врегулювання рієлторської діяльності може сприяти підвищенню прозорості та посиленню конкуренції на ринку нерухомості, захисту прав споживачів, збільшенню надходжень до бюджету та професіоналізації сфери рієлторських послуг.

Шаг замість копійки

Україна вже скоро може відмовитися від копійок — замість них в обігу ходитимуть шаги. Про це свідчить відповідний законопроєкт № 14093. Автори документа пропонують до кінця 2025 року виготовити 20 млн монет номіналом 50 шагів. Під час перехідного періоду в обігу одночасно діятимуть копійка і шаг.

Тарифи в Meest

З 1 жовтня Meest Пошта запроваджує оновлений базовий прайс та нову вагову категорію. Нова вагова категорія для відправлень — до 20 кг — стане альтернативою між вже наявними тарифами.

Мінімалка та прожитковий мінімум

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує у проєкті державного бюджету встановити прожитковий мінімум на рівні 4 700 грн, а мінімальну зарплату — 12 000 грн. За словами Гетманцева, це дозволить зробити бюджетні показники більш наближеними до реальних потреб людей.

Покращені умови служби та підтримка військових

Уряд ухвалив низку змін для покращення умов служби та підтримки військових. По-перше, Кабмін спростив процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією. По-друге, захисники, які проходили лікування за кордоном, отримають від держави компенсацію на дорогу додому.

Також, уряд звільнив від сплати мита та ПДВ повторне ввезення комплектуючих, які постачальник імпортує для виконання державних оборонних контрактів за умови, що ці компоненти були знищені під час виконання контракту.

Крім того, була схвалена постанова , яка уточнює процедури отримання посвідчення учасника бойових дій.

