Гетманцев запропонував підвищити мінімалку до 12 тис. грн і прожитковий мінімум до 4700 грн

Гетманцев запропонував підвищити мінімалку до 12 тис. грн і прожитковий мінімум до 4700 грн
Гетманцев запропонував підвищити мінімалку до 12 тис. грн і прожитковий мінімум до 4700 грн
Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує у проєкті державного бюджету встановити прожитковий мінімум на рівні 4 700 грн, а мінімальну зарплату — 12 000 грн.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Прожитковий мінімум

З 1 січня 2026 року Гетманцев пропонує встановити прожитковий мінімум на рівні 4700 грн, зокрема:
  • для дітей до 6 років — 4482 грн;
  • для дітей від 6 до 18 років — 6044 грн;
  • для працездатних осіб — 4794 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність — 3786 грн.

Мінімальна зарплата

Депутат наполягає на мінімальній зарплаті не нижче 12 000 грн на місяць. Уряд у проєкті бюджету заклав 8647 грн.

Соціальний захист

Пропонується збільшити фінансування сфери соціального захисту на 162 млрд грн, зокрема:
  • підвищення пенсій — +70 млрд;
  • допомога малозабезпеченим сім’ям, дітям з інвалідністю та іншим категоріям — +50 млрд;
  • розвиток соціальних послуг (денний догляд, інклюзивне навчання, мобільні бригади соцпрацівників і психологів) — +6 млрд;
  • підтримка дітей та сімей (допомоги у сімейних формах виховання) — +3,8 млрд;
  • соціальний захист осіб з інвалідністю, зокрема персональні асистенти для ветеранів з інвалідністю І групи — +1,9 млрд.

Підтримка ВПО

Окремо пропонується збільшити фінансування для внутрішньо переміщених осіб на 11 млрд грн. Ці кошти мають піти на:
  • програми підтримки проживання літніх людей та людей з інвалідністю — +2,5 млрд;
  • розширення соціальних послуг — +0,7 млрд;
  • програми працевлаштування — +3,7 млрд;
  • забезпечення житлом — +3 млрд;
  • розширення програми «Доступні ліки» — +1 млрд.
За словами Гетманцева, ухвалення цих пропозицій дозволить зробити бюджетні показники більш наближеними до реальних потреб людей.
Нагадаємо, раніше Гетманцев заявляв, що прожитковий мінімум в Україні повинен базуватися на реальних показниках, а не на застарілих чи умовних розрахунках. За словами депутата, закладені в держбюджеті цифри не можна вважати прожитковим мінімумом, на який реально можна вижити. Він наголосив, що потрібна відверта розмова з суспільством та конкретні кроки. Він виділив кілька першочергових завдань:
  • визначити реалістичний розмір прожиткового мінімуму та оновити споживчий кошик відповідно до сучасних цін і потреб;
  • відв’язати цей показник від зарплат суддів, прокурорів, митників та інших категорій;
  • запропонувати громадянам чітку «дорожню карту» із поступового підвищення прожиткового мінімуму;
  • скасувати оподаткування прожиткового мінімуму для громадян, які отримують мінімальні виплати.
За матеріалами:
Finance.ua
