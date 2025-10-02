Гетманцев запропонував підвищити мінімалку до 12 тис. грн і прожитковий мінімум до 4700 грн Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує у проєкті державного бюджету встановити прожитковий мінімум на рівні 4 700 грн, а мінімальну зарплату — 12 000 грн.

Прожитковий мінімум

З 1 січня 2026 року Гетманцев пропонує встановити прожитковий мінімум на рівні 4700 грн, зокрема:

для дітей до 6 років — 4482 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 6044 грн;

для працездатних осіб — 4794 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 3786 грн.

Мінімальна зарплата

Депутат наполягає на мінімальній зарплаті не нижче 12 000 грн на місяць. Уряд у проєкті бюджету заклав 8647 грн.

Соціальний захист

Пропонується збільшити фінансування сфери соціального захисту на 162 млрд грн, зокрема:

підвищення пенсій — +70 млрд;

допомога малозабезпеченим сім’ям, дітям з інвалідністю та іншим категоріям — +50 млрд;

розвиток соціальних послуг (денний догляд, інклюзивне навчання, мобільні бригади соцпрацівників і психологів) — +6 млрд;

підтримка дітей та сімей (допомоги у сімейних формах виховання) — +3,8 млрд;

соціальний захист осіб з інвалідністю, зокрема персональні асистенти для ветеранів з інвалідністю І групи — +1,9 млрд.

Підтримка ВПО

Окремо пропонується збільшити фінансування для внутрішньо переміщених осіб на 11 млрд грн. Ці кошти мають піти на:

програми підтримки проживання літніх людей та людей з інвалідністю — +2,5 млрд;

розширення соціальних послуг — +0,7 млрд;

програми працевлаштування — +3,7 млрд;

забезпечення житлом — +3 млрд;

розширення програми «Доступні ліки» — +1 млрд.

За словами Гетманцева, ухвалення цих пропозицій дозволить зробити бюджетні показники більш наближеними до реальних потреб людей.

Нагадаємо, раніше Гетманцев заявляв, що прожитковий мінімум в Україні повинен базуватися на реальних показниках, а не на застарілих чи умовних розрахунках. За словами депутата, закладені в держбюджеті цифри не можна вважати прожитковим мінімумом, на який реально можна вижити. Він наголосив, що потрібна відверта розмова з суспільством та конкретні кроки. Він виділив кілька першочергових завдань:

визначити реалістичний розмір прожиткового мінімуму та оновити споживчий кошик відповідно до сучасних цін і потреб;

відв’язати цей показник від зарплат суддів, прокурорів, митників та інших категорій;

запропонувати громадянам чітку «дорожню карту» із поступового підвищення прожиткового мінімуму;

скасувати оподаткування прожиткового мінімуму для громадян, які отримують мінімальні виплати.

