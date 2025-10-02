Гетманцев запропонував підвищити мінімалку до 12 тис. грн і прожитковий мінімум до 4700 грн
Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує у проєкті державного бюджету встановити прожитковий мінімум на рівні 4 700 грн, а мінімальну зарплату — 12 000 грн.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Прожитковий мінімум
З 1 січня 2026 року Гетманцев пропонує встановити прожитковий мінімум на рівні 4700 грн, зокрема:
- для дітей до 6 років — 4482 грн;
- для дітей від 6 до 18 років — 6044 грн;
- для працездатних осіб — 4794 грн;
- для осіб, які втратили працездатність — 3786 грн.
Мінімальна зарплата
Депутат наполягає на мінімальній зарплаті не нижче 12 000 грн на місяць. Уряд у проєкті бюджету заклав 8647 грн.
Соціальний захист
Пропонується збільшити фінансування сфери соціального захисту на 162 млрд грн, зокрема:
- підвищення пенсій — +70 млрд;
- допомога малозабезпеченим сім’ям, дітям з інвалідністю та іншим категоріям — +50 млрд;
- розвиток соціальних послуг (денний догляд, інклюзивне навчання, мобільні бригади соцпрацівників і психологів) — +6 млрд;
- підтримка дітей та сімей (допомоги у сімейних формах виховання) — +3,8 млрд;
- соціальний захист осіб з інвалідністю, зокрема персональні асистенти для ветеранів з інвалідністю І групи — +1,9 млрд.
Підтримка ВПО
Окремо пропонується збільшити фінансування для внутрішньо переміщених осіб на 11 млрд грн. Ці кошти мають піти на:
- програми підтримки проживання літніх людей та людей з інвалідністю — +2,5 млрд;
- розширення соціальних послуг — +0,7 млрд;
- програми працевлаштування — +3,7 млрд;
- забезпечення житлом — +3 млрд;
- розширення програми «Доступні ліки» — +1 млрд.
За словами Гетманцева, ухвалення цих пропозицій дозволить зробити бюджетні показники більш наближеними до реальних потреб людей.
Нагадаємо, раніше Гетманцев заявляв, що прожитковий мінімум в Україні повинен базуватися на реальних показниках, а не на застарілих чи умовних розрахунках. За словами депутата, закладені в держбюджеті цифри не можна вважати прожитковим мінімумом, на який реально можна вижити. Він наголосив, що потрібна відверта розмова з суспільством та конкретні кроки. Він виділив кілька першочергових завдань:
- визначити реалістичний розмір прожиткового мінімуму та оновити споживчий кошик відповідно до сучасних цін і потреб;
- відв’язати цей показник від зарплат суддів, прокурорів, митників та інших категорій;
- запропонувати громадянам чітку «дорожню карту» із поступового підвищення прожиткового мінімуму;
- скасувати оподаткування прожиткового мінімуму для громадян, які отримують мінімальні виплати.
📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.
Поділитися новиною
Також за темою
Посвідчення УБД тепер можна оформити через ЦНАП
Гетманцев запропонував підвищити мінімалку до 12 тис. грн і прожитковий мінімум до 4700 грн
Скільки українці можуть легально працювати в польському сільському господарстві
Невідповідність даних в реєстрі Оберіг та паперового документа: що робити
Майже 70 тисяч киян отримають виплати на суму 90 млн грн до Дня захисників та захисниць
Скільки українців у Польщі відчувають себе повністю інтегрованими — дослідження