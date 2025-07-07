День фінансів: «Пакунок школяра», ветеран PRO в «Дії», санкції проти криптовалютних компаній рф — Finance.ua

День фінансів: «Пакунок школяра», ветеран PRO в «Дії», санкції проти криптовалютних компаній рф Сьогодні 17:45

Понеділок, 7 липня. Грошей не вистачає 85% опитаних українців, але держава обіцяє «Аакунок школяра», оновлену індексацію пенсій і підвищення зарплат будівельникам.

«Пакунок школяра»

Невдовзі в Україні з’явиться нова одноразова грошова допомога в сумі 5000 грн для сімей, чиї діти вирушають до першого класу в офлайн-форматі. Це буде грошова допомога на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття. Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі.

Санкції проти російських криптовалютних компаній

Президент Володимир Зеленський затвердив новий пакет санкцій, спрямований на блокування фінансових схем росії, зокрема пов’язаних із криптовалютами. Санкції ініціював Національний банк та погодили міжнародні партнери. До списку увійшли 60 компаній і 73 фізичні особи.

Ветеран PRO у «Дії»

У додатку «Дія» запустили цифровий простір для ветеранів — «Ветеран PRO». Щоб скористатися новим розділом, потрібно мати посвідчення ветерана в Дії. Після оновлення застосунку сервіс з’явиться автоматично. Наразі Ветеран PRO має шість послуг.

Міжнародні резерви

Станом на 1 липня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $45,07 млрд. У червні вони збільшилися на 1,2%. У Нацбанку пояснили, що така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Нацбанком.

Зарплати будівельників

Будівельникам підвищать гарантовану зарплату вдвічі. Це передбачає нова галузева угода Міністерства розвитку громад та територій з профспілкою працівників будівництва і промисловості. Згідно з угодою, гарантований розмір тарифної ставки для працівників, які виконують просту і некваліфіковану роботу, зростає з 231% до 401% прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Водночас в уряді оцінили можливість введення в Україні чотириденного робочого тижня. Данило Гетманцев каже, що навіть в умовах війни в Україні можна було б запровадити чотириденний робочий тиждень, але лише як добровільну ініціативу.

До речі, як свідчать результати дослідження «Барометр якості життя» у 2025 році, 85% опитаних українців вважають, що рівень їхнього доходу є недостатнім для комфортного життя. В тому числі третина вважає свій дохід критично недостатнім.

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Індексація пенсій

Міністерство соціальної політики готує законопроєкт, який передбачає єдину формулу індексації пенсій для всіх категорій пенсіонерів. Прив’язку спеціальних пенсій до зростання зарплат буде скасовано.

Найдешевше житло в Україні

Аналіз OLX свідчить , що до переліку міст з більш доступним житлом в Україні входять Дніпро, Кропивницький, Хмельницький, Полтава та Чернігів.

За даними Євростату, у першому кварталі 2025 року вартість житла у ЄС зросла на 5,7% у річному вимірі, а оренда — на 3,2%.

Зазначимо, що в Білій Церкві побудують муніципальне житло для маріупольців. На першому етапі планується зведення 10 житлових будинків. Це муніципальне орендне житло, яке надаватиметься переселенцям на соціальних умовах через прозору систему розподілу.

Курс валют цього тижня

Офіційний курс гривні до долара за перші дні липня показував коливання у вузькому коридорі близько 0,4%. Як прогнозує членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, якщо не станеться суттєвих потрясінь, курс і надалі триматиметься близько до поточного рівня.

🎬 До вашої уваги також прогноз курсу валют на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва:

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