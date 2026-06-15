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День фінансів: пакет санкцій проти росії, як працюватиме податок з цифрових платформ, перегляд програми EFF

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У понеділок, 15 червня, Рада ЄС схвалила черговий пакет санкцій проти росії, також стало відомо, як працюватиме новий податок з цифрових платформ.
Черговий пакет санкцій проти росії
Рада Європейського Союзу у понеділок, 15 червня, ухвалила новий пакет санкцій проти росії. До санкційного списку внесено 34 фізичні особи та 47 юридичних осіб — деталі тут.
Також ЄС обмежить повноваження України та інших майбутніх членів.
Водночас Президент Зеленський запровадив санкції проти 10 російських операторів зв’язку та інтернет-провайдерів.
МВФ погодив перший перегляд програми EFF
Представники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми Extended Fund Facility (EFF) обсягом 8,1 млрд доларів США та завершили консультації за статтею IV з Україною.
До речі, в Україні надходження військового збору зросли на чверть.
Кошти власникам житлових сертифікатів
У квітні 2026 року Уряд додатково спрямував 2 млрд грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплату компенсацій за пошкоджене житло. Це дозволяє продовжувати виплати громадянам, які відновлюють свої домівки.
Житло для військових і ветеранів
Військовослужбовці та ветерани в Україні можуть придбати житло за державною програмою «єОселя» та оформити іпотеку під 3% річних. Це найнижча ставка в межах програми, яка дозволяє захисникам і захисницям отримати доступ до житла на більш вигідних умовах.
Також стало відомо, де купити квартиру до 60 тис. доларів: які пропозиції у великих містах України.
Новий податок з цифрових платформ
ВР ухвалила закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Документ запроваджує міжнародні стандарти автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через маркетплейси, сервіси таксі, доставки, оренди житла та інші цифрові платформи, а також створює умови для прозорого оподаткування таких доходів.
«Трудові» книжки та стаж
10 червня 2026 року завершився п’ятирічний перехідний період для перенесення відомостей з паперових трудових книжок в електронну систему. Як повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, після завершення перехідного періоду можливість подавати відомості про трудову діяльність працівників не скасована.
День фінансів: пакет санкцій проти росії, як працюватиме податок з цифрових платформ, перегляд програми EFF
Зміни собівартості проїзду у громадському транспорті
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За матеріалами:
Finance.ua
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