Житло для військових і ветеранів: як скористатися програмою єОселя Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Житло для військових і ветеранів: як скористатися програмою єОселя

Військовослужбовці та ветерани в Україні можуть придбати житло за державною програмою «єОселя» та оформити іпотеку під 3% річних. Це найнижча ставка в межах програми, яка дозволяє захисникам і захисницям отримати доступ до житла на більш вигідних умовах.

Із посиланням на Мінветеранів розповідаємо про деталі програми для захисників.

Кому з військових доступна іпотека під 3%

Скористатися програмою можуть:

військовослужбовці, які проходять службу за контрактом;

військовослужбовці, призвані за мобілізацією.

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Що можна придбати

За програмою єОселя можна купити квартиру або приватний будинок — як на вторинному ринку, так і на етапі будівництва. Обране житло має відповідати вимогам програми та не може розташовуватися на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій.

Також діють обмеження щодо максимальної площі житла. Вони застосовуються незалежно від кількості членів сім’ї:

квартира — до 115,5 м²;

приватний будинок — до 125,5 м².

Як подати заяву

Оформити заявку можна через застосунок Дія:

відкрийте розділ послуг та оберіть «єОселя»;

заповніть заявку на участь у програмі;

після попереднього схвалення оберіть банк-партнер;

подайте до банку необхідні документи для оформлення іпотеки.

Чи доступна іпотека ветеранам

Також програмою єОселя можуть скористатися ветерани й ветеранки:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;сім'ї загиблих або померлих ветеранів війни, визначені статтею 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

сім’ї загиблих або померлих Захисників і Захисниць України.

Для них передбачено:

фіксовану ставку 7% на весь термін кредитування — до 20 років;

мінімальний перший внесок;

цифрову заявку через застосунок Дія;

зрозумілий механізм отримання послуги.

Подати заявку можна у Дії через розділ:

«Сервіси» → «Ветеран PRO» → «єОселя».

Далі необхідно заповнити дані та дочекатися рішення щодо участі у програмі.

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