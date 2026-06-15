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Житло для військових і ветеранів: як скористатися програмою єОселя

Особисті фінанси
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Житло для військових і ветеранів: як скористатися програмою єОселя
Житло для військових і ветеранів: як скористатися програмою єОселя
Військовослужбовці та ветерани в Україні можуть придбати житло за державною програмою «єОселя» та оформити іпотеку під 3% річних. Це найнижча ставка в межах програми, яка дозволяє захисникам і захисницям отримати доступ до житла на більш вигідних умовах.
Із посиланням на Мінветеранів розповідаємо про деталі програми для захисників.

Кому з військових доступна іпотека під 3%

Скористатися програмою можуть:
  • військовослужбовці, які проходять службу за контрактом;
  • військовослужбовці, призвані за мобілізацією.
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Що можна придбати

За програмою єОселя можна купити квартиру або приватний будинок — як на вторинному ринку, так і на етапі будівництва. Обране житло має відповідати вимогам програми та не може розташовуватися на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій.
Також діють обмеження щодо максимальної площі житла. Вони застосовуються незалежно від кількості членів сім’ї:
  • квартира — до 115,5 м²;
  • приватний будинок — до 125,5 м².

Як подати заяву

Оформити заявку можна через застосунок Дія:
  • відкрийте розділ послуг та оберіть «єОселя»;
  • заповніть заявку на участь у програмі;
  • після попереднього схвалення оберіть банк-партнер;
  • подайте до банку необхідні документи для оформлення іпотеки.

Чи доступна іпотека ветеранам

Також програмою єОселя можуть скористатися ветерани й ветеранки:
  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;сім'ї загиблих або померлих ветеранів війни, визначені статтею 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • сім’ї загиблих або померлих Захисників і Захисниць України.
Для них передбачено:
  • фіксовану ставку 7% на весь термін кредитування — до 20 років;
  • мінімальний перший внесок;
  • цифрову заявку через застосунок Дія;
  • зрозумілий механізм отримання послуги.
Подати заявку можна у Дії через розділ:
  • «Сервіси» → «Ветеран PRO» → «єОселя».
  • Далі необхідно заповнити дані та дочекатися рішення щодо участі у програмі.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВійськовослужбовецьІпотекаЄОселя
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