Житло для військових і ветеранів: як скористатися програмою єОселя
Кому з військових доступна іпотека під 3%
- військовослужбовці, які проходять службу за контрактом;
- військовослужбовці, призвані за мобілізацією.
Що можна придбати
- квартира — до 115,5 м²;
- приватний будинок — до 125,5 м².
Як подати заяву
- відкрийте розділ послуг та оберіть «єОселя»;
- заповніть заявку на участь у програмі;
- після попереднього схвалення оберіть банк-партнер;
- подайте до банку необхідні документи для оформлення іпотеки.
Чи доступна іпотека ветеранам
- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;сім'ї загиблих або померлих ветеранів війни, визначені статтею 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- сім’ї загиблих або померлих Захисників і Захисниць України.
- фіксовану ставку 7% на весь термін кредитування — до 20 років;
- мінімальний перший внесок;
- цифрову заявку через застосунок Дія;
- зрозумілий механізм отримання послуги.
- «Сервіси» → «Ветеран PRO» → «єОселя».
- Далі необхідно заповнити дані та дочекатися рішення щодо участі у програмі.
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