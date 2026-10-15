День фінансів: оподаткування міжнародних посилок, курс долара в 2027 році, нові правила стягнення боргів

Четвер, 15 жовтня. Міжнародні посилки до 150 євро почнуть оподатковувати, здавати житло в оренду офіційно стане вигідніше, а борги стягуватимуть за новими правилами.

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Податкові пільги для міжнародних посилок

Народні депутати Верховної Ради в цілому підтримали законопроєкт № 16051−1, який запроваджує ПДВ на товари з іноземних маркетплейсів незалежно від їхньої вартості. Відповідальність за нарахування та сплату ПДВ покладатиметься на іноземні маркетплейси й онлайн-платформи або визначених ними посередників в Україні.

ПДФО з оренди житла

Верховна Рада підтримала правку до законопроєкту, яка передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для громадян, які офіційно здають житло в оренду, з 18% до 5%. Військовий збір залишиться на рівні 5%, тому загальне податкове навантаження на доходи від оренди має зменшитися з 23% до 10%.

Курс долара

Аналітики ICU зберігають прогноз курсу долара на кінець 2026 року на рівні 45,8 грн/$ проти поточного показника 45,08 грн/$. Наприкінці 2027 року курс долара може становити 49,2 грн/$.

Водночас, за словами експерта Олега Устенка, на валютний ринок тиснуть скорочення експорту та високий попит на іноземну валюту з боку бізнесу й населення. Отже, долар може перетнути позначку в 46 грн до кінця року.

Облігації з покриттям

Перші випуски фінансових інструментів сек’юритизації та облігацій з покриттям в Україні можуть відбутися вже у 2027 році. Фінансові установи попередньо зацікавилися використанням цих механізмів і розглядають можливість включити відповідні операції до своїх планів на наступний рік.

💰 У 2026 році українські банки продовжують розширювати преміальні пропозиції, одночасно переглядаючи умови доступу до окремих привілеїв. У новій статті розповідаємо про те, як змінюється сегмент преміального банківського обслуговування, які сервіси сьогодні є визначальними для клієнтів із високим рівнем доходу, що саме входить до сучасних преміум-пакетів, а також які послуги пропонують для заможних клієнтів українські банки:

Ринок праці восени 2026 року

Як свідчать дані Work.ua, український ринок праці восени 2026 року демонструє спадаючу тенденцію. Роботодавці публікують менше нових вакансій, тоді як кількість відгуків шукачів роботи зросла на понад чверть. Скорочення активності роботодавців у розміщенні вакансій торкнулося багатьох галузей економіки. Але найпомітніше воно в роздрібній торгівлі.

Нові правила стягнення боргів

В Україні з 23 жовтня поточного року змінюються правила стягнення боргів. Усі банки зобов’язані інтегруватися з Автоматизованою системою виконавчого провадження. А виконавці у свою чергу отримують швидкий доступ до інформації про наявність рахунків, електронних гаманців, рух коштів, призначення платежів та навіть вміст банківських сейфів боржника.

Заморожені активи росії

Сполучені Штати запропонували європейським країнам розморозити частину російських суверенних активів і передати їх у підконтрольну Вашингтону структуру, щоб відновити мирні переговори з росією. Європейські делегати категорично відкинули цей план.

Весняний бум на ринку нерухомості

Президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта зазначає , що говорити про гарантоване пожвавлення ринку нерухомості навесні поки зарано. Багато залежатиме від безпекової ситуації, умов проживання та загального економічного стану країни.

Потреби бюджету

Потреба України в зовнішньому бюджетному фінансуванні на 2027 рік перевищує $52 млрд. Майже $20 млрд уже чітко визначено в межах домовленостей з ЄС, МВФ та Японією, ще понад $32,6 млрд (€30 млрд) потрібно залучити. Крім того, в уряді наголошують, що росія систематично атакує критичну інфраструктуру, бізнес, виробництва, цивільні об’єкти. Через руйнування і зупинку роботи підприємств до кінця року податкові надходження будуть приблизно на $1,5 млрд меншими за прогноз.

Ціни на газ та електроенергію в Європі