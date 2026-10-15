Укрпошта випустила нову марку (фото)

Укрпошта ввела в обіг нову стандартну поштову марку Десятого випуску — «Лемківщина», присвячену одному з найдавніших та найвиразніших видів українського народного мистецтва — писанкарству.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Основою для ескізу марки стала автентична писанка із зібрання Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара». Авторкою дизайну марки та штемпеля виступила Оксана Шуклінова, а художницею конверта «Перший день» — Наталія Кохаль.

Основою для ескізу марки стала автентична писанка, www.ukrposhta.ua

Лемківська писанка вирізняється з-поміж інших етнографічних регіонів України витонченою «шпильковою» технікою виконання. Замість звичайного писачка майстри викоритовують шпильку, залишаючи на поверхні яйця штрихи у формі витягнутих крапель та променів.

Як виглядає поштова марка

На новій поштовій марці зображено фіолетово-пурпурову писанку з білими та рожевими візерунками. У її центрі — біла смуга, що ділить яйце навпіл, символізуючи межу між земним і небесним світами. Від неї розходяться характерні зубчасті орнаменти та тонкі промені, які в лемківській традиції означають сонячне світло, тепло та вічне життя.

«Перенесення цього унікального символу на державну поштову марку — це спосіб зберегти культурну спадщину Лемківщини та поширити її багатство крізь тисячі листів і постійне поштове спілкування», — зазначають в Укрпошті.

На новій поштовій марці зображено фіолетово-пурпурову писанку з білими та рожевими візерунками, www.ukrposhta.ua

Номінал кожної поштової марки — U. Тираж становить 30 млн примірників.

Придбати нову поштовуу марку можна відсьогодні у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та онлайн на сайті Укрпошта.Маркет

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Укрпошта презентувала новий поштовий випуск «Тризуб. Честь», присвячений головному державному символу України. Новий випуск, представлений до Дня Української Державності, продовжує тематичну серію, у якій Укрпошта осмислює витоки української державності та її фундаментальні символи.