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Укрпошта випустила нову марку (фото)

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Тираж становить 30 млн примірників
Тираж становить 30 млн примірників, www.ukrposhta.ua
Укрпошта ввела в обіг нову стандартну поштову марку Десятого випуску — «Лемківщина», присвячену одному з найдавніших та найвиразніших видів українського народного мистецтва — писанкарству.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Основою для ескізу марки стала автентична писанка із зібрання Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара». Авторкою дизайну марки та штемпеля виступила Оксана Шуклінова, а художницею конверта «Перший день» — Наталія Кохаль.
Основою для ескізу марки стала автентична писанка
Основою для ескізу марки стала автентична писанка, www.ukrposhta.ua
Лемківська писанка вирізняється з-поміж інших етнографічних регіонів України витонченою «шпильковою» технікою виконання. Замість звичайного писачка майстри викоритовують шпильку, залишаючи на поверхні яйця штрихи у формі витягнутих крапель та променів.

Як виглядає поштова марка

На новій поштовій марці зображено фіолетово-пурпурову писанку з білими та рожевими візерунками. У її центрі — біла смуга, що ділить яйце навпіл, символізуючи межу між земним і небесним світами. Від неї розходяться характерні зубчасті орнаменти та тонкі промені, які в лемківській традиції означають сонячне світло, тепло та вічне життя.
«Перенесення цього унікального символу на державну поштову марку — це спосіб зберегти культурну спадщину Лемківщини та поширити її багатство крізь тисячі листів і постійне поштове спілкування», — зазначають в Укрпошті.
На новій поштовій марці зображено фіолетово-пурпурову писанку з білими та рожевими візерунками
На новій поштовій марці зображено фіолетово-пурпурову писанку з білими та рожевими візерунками, www.ukrposhta.ua
Номінал кожної поштової марки — U. Тираж становить 30 млн примірників.
Придбати нову поштовуу марку можна відсьогодні у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та онлайн на сайті Укрпошта.Маркет.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Укрпошта презентувала новий поштовий випуск «Тризуб. Честь», присвячений головному державному символу України. Новий випуск, представлений до Дня Української Державності, продовжує тематичну серію, у якій Укрпошта осмислює витоки української державності та її фундаментальні символи.
Також ми писали, що Укрпошта презентувала поштову марку та поштовий блок «80 років АТ „Антонов“. Конструкторська сила України» — до ювілею українського державного авіаційного підприємства, де спроєктували легендарні Ан-225 «Мрія» та Ан-124 «Руслан».
За матеріалами:
Finance.ua
Укрпошта
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