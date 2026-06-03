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Укрпошта випустила марку до ювілею «Антонова» (фото)

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Нова марка Укрпошти до ювілею АТ "Антонов"
Нова марка Укрпошти до ювілею АТ "Антонов"
Укрпошта презентувала поштову марку та поштовий блок «80 років АТ „Антонов“. Конструкторська сила України» — до ювілею українського державного авіаційного підприємства, де спроєктували легендарні Ан-225 «Мрія» та Ан-124 «Руслан».
Про це йдеться у повідомленні очільника компанії Ігора Смілянського.
Укрпошта випустила марку до ювілею «Антонова» (фото)

Що відомо про марку

Автором ілюстрацій став український художник Андрій Єрмоленко. Для художньої картки він створив сюжет-мрію мільйонів українців: мирне небо, в якому Ан-225 знову летить над рідними полями й квітучими садами.
Інші характеристики:
  • формат марки — 52×37,5 мм;
  • формат аркуша — 166×102 мм;
  • номінал марки — F, що відповідає тарифу на пересилання внутрішнього реєстрованого (рекомендованого) листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштової картки;
  • формат блоку — 86×68 мм;
  • номінал марки — Р (доплатна марка, відповідає грошовому еквіваленту $6.00 США);
  • тираж марки — 400 000 пр., блоку — 4200 пр., КПД — 15 000 пр., картки — 15 000 пр., папки — 350 пр.
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Де можна придбати

Придбати новий поштовий випуск «80 років АТ „Антонов“. Конструкторська сила України» можна у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та онлайн в Укрпошта.Маркет.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Укрпошта
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