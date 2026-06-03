Укрпошта випустила марку до ювілею «Антонова» (фото)
Що відомо про марку
- формат марки — 52×37,5 мм;
- формат аркуша — 166×102 мм;
- номінал марки — F, що відповідає тарифу на пересилання внутрішнього реєстрованого (рекомендованого) листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштової картки;
- формат блоку — 86×68 мм;
- номінал марки — Р (доплатна марка, відповідає грошовому еквіваленту $6.00 США);
- тираж марки — 400 000 пр., блоку — 4200 пр., КПД — 15 000 пр., картки — 15 000 пр., папки — 350 пр.
Де можна придбати
Адміністрація Трампа пропонує нові тарифи через використання примусової праці
ПартнерськаSense Bank відкрив нове відділення Sense Business у Львові
6 ознак шахрайства під виглядом інвестицій
Pepco готується до відкриття магазинів в Україні: що відомо
Найбільше літієве родовище України хочуть забрати у друга Трампа — деталі
«єОселя» чи оренда: у яких містах України вигідніше купувати житло