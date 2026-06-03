Укрпошта випустила марку до ювілею «Антонова» (фото) Сьогодні 14:12

Нова марка Укрпошти до ювілею АТ "Антонов"

Укрпошта презентувала поштову марку та поштовий блок «80 років АТ „Антонов“. Конструкторська сила України» — до ювілею українського державного авіаційного підприємства, де спроєктували легендарні Ан-225 «Мрія» та Ан-124 «Руслан».

Про це йдеться у повідомленні очільника компанії Ігора Смілянського.

Що відомо про марку

Автором ілюстрацій став український художник Андрій Єрмоленко. Для художньої картки він створив сюжет-мрію мільйонів українців: мирне небо, в якому Ан-225 знову летить над рідними полями й квітучими садами.

Інші характеристики:

формат марки — 52×37,5 мм;

формат аркуша — 166×102 мм;

номінал марки — F, що відповідає тарифу на пересилання внутрішнього реєстрованого (рекомендованого) листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштової картки;

формат блоку — 86×68 мм;

номінал марки — Р (доплатна марка, відповідає грошовому еквіваленту $6.00 США);

тираж марки — 400 000 пр., блоку — 4200 пр., КПД — 15 000 пр., картки — 15 000 пр., папки — 350 пр.

Де можна придбати

Придбати новий поштовий випуск «80 років АТ „Антонов“. Конструкторська сила України» можна у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та онлайн в Укрпошта.Маркет

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