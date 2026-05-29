Укрпошта випустила марку до 250-річчя незалежності США (фото) Сьогодні 11:45

Презентація марки відбулася у Бостоні, Вашингтоні та Києві, www.ukrposhta.ua

Укрпошта представила нову поштову марку «До 250-річчя незалежності США. Freedom 250» із графічним зображенням числа 250, огорнутого прапорами США та України. Церемонії спеціального погашення нового випуску одночасно відбулися у Києві, Вашингтоні та Бостоні.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Презентація марки

Однією з ключових локацій презентації став Бостон, де проходить Boston 2026 World Expo — одна з найбільших філателістичних виставок світу. Додаткового символізму події надала історія самого міста, де у 1773 році відбулося Бостонське чаювання — одна з ключових подій на шляху до незалежності США.

Під час візиту до Бостона генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський також провів першу особисту зустріч із Генералом-поштмейстером Пошти США Девідом Стайнером після його призначення. CEO компанії презентував йому марку «До 250-річчя незалежності США. Freedom 250» як символ партнерства між українською та американською поштовими службами.

Під час спецпогашення десятки людей стояли в черзі до двох годин, щоб придбати український поштовий випуск, www.ukrposhta.ua

У столиці США церемонія спеціального погашення відбулася в Посольстві України у США. У ній взяли участь Посол України у США Ольга Стефанішина, генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, директор Національного поштового музею Смітсонівського інституту США Елліот Грубер, секретар округу Колумбія Кімберлі Бассетт, а також представники Державного департаменту США.

«Упевнений, що ця марка невдовзі потрапить до дипломатів, конгресменів і, сподіваюсь, допоможе ще раз нагадати, що Україна має залишатися на порядку денному в США як і підтримка нашої країни», — зазначив Смілянський.

Дизайн марки

Автор дизайну поштової марки «До 250-річчя незалежності США. Freedom 250» та конверта «Перший день» — український художник Нікіта Тітов.

В основу поштового дизайну лягли два символи свободи — прострілений прапор України як знак боротьби й стійкості та факел Статуї Свободи — один із найвідоміших символів американської демократії.

Автор дизайну — український художник Нікіта Тітов., www.ukrposhta.ua

Тираж поштової марки становить 80 000 примірників, конверта — 15 000. Номінал — А.

Придбати поштовий випуск можна у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та онлайн в Укрпошта.Маркет.

