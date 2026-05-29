0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрпошта випустила марку до 250-річчя незалежності США (фото)

40
Презентація марки відбулася у Бостоні, Вашингтоні та Києві
Презентація марки відбулася у Бостоні, Вашингтоні та Києві, www.ukrposhta.ua
Укрпошта представила нову поштову марку «До 250-річчя незалежності США. Freedom 250» із графічним зображенням числа 250, огорнутого прапорами США та України. Церемонії спеціального погашення нового випуску одночасно відбулися у Києві, Вашингтоні та Бостоні.
Про це повідомила пресслужба компанії.

Презентація марки

Однією з ключових локацій презентації став Бостон, де проходить Boston 2026 World Expo — одна з найбільших філателістичних виставок світу. Додаткового символізму події надала історія самого міста, де у 1773 році відбулося Бостонське чаювання — одна з ключових подій на шляху до незалежності США.
Під час візиту до Бостона генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський також провів першу особисту зустріч із Генералом-поштмейстером Пошти США Девідом Стайнером після його призначення. CEO компанії презентував йому марку «До 250-річчя незалежності США. Freedom 250» як символ партнерства між українською та американською поштовими службами.
Під час спецпогашення десятки людей стояли в черзі до двох годин, щоб придбати український поштовий випуск
Під час спецпогашення десятки людей стояли в черзі до двох годин, щоб придбати український поштовий випуск, www.ukrposhta.ua
У столиці США церемонія спеціального погашення відбулася в Посольстві України у США. У ній взяли участь Посол України у США Ольга Стефанішина, генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, директор Національного поштового музею Смітсонівського інституту США Елліот Грубер, секретар округу Колумбія Кімберлі Бассетт, а також представники Державного департаменту США.
«Упевнений, що ця марка невдовзі потрапить до дипломатів, конгресменів і, сподіваюсь, допоможе ще раз нагадати, що Україна має залишатися на порядку денному в США як і підтримка нашої країни», — зазначив Смілянський.
Місце для вашої реклами

Дизайн марки

Автор дизайну поштової марки «До 250-річчя незалежності США. Freedom 250» та конверта «Перший день» — український художник Нікіта Тітов.
В основу поштового дизайну лягли два символи свободи — прострілений прапор України як знак боротьби й стійкості та факел Статуї Свободи — один із найвідоміших символів американської демократії.
Автор дизайну — український художник Нікіта Тітов.
Автор дизайну — український художник Нікіта Тітов., www.ukrposhta.ua
Тираж поштової марки становить 80 000 примірників, конверта — 15 000. Номінал — А.
Придбати поштовий випуск можна у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та онлайн в Укрпошта.Маркет.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Укрпошта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems