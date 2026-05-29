Укрпошта випустила марку до 250-річчя незалежності США (фото)
Укрпошта представила нову поштову марку «До 250-річчя незалежності США. Freedom 250» із графічним зображенням числа 250, огорнутого прапорами США та України. Церемонії спеціального погашення нового випуску одночасно відбулися у Києві, Вашингтоні та Бостоні.
Однією з ключових локацій презентації став Бостон, де проходить Boston 2026 World Expo — одна з найбільших філателістичних виставок світу. Додаткового символізму події надала історія самого міста, де у 1773 році відбулося Бостонське чаювання — одна з ключових подій на шляху до незалежності США.
Під час візиту до Бостона генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський також провів першу особисту зустріч із Генералом-поштмейстером Пошти США Девідом Стайнером після його призначення. CEO компанії презентував йому марку «До 250-річчя незалежності США. Freedom 250» як символ партнерства між українською та американською поштовими службами.
У столиці США церемонія спеціального погашення відбулася в Посольстві України у США. У ній взяли участь Посол України у США Ольга Стефанішина, генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, директор Національного поштового музею Смітсонівського інституту США Елліот Грубер, секретар округу Колумбія Кімберлі Бассетт, а також представники Державного департаменту США.
«Упевнений, що ця марка невдовзі потрапить до дипломатів, конгресменів і, сподіваюсь, допоможе ще раз нагадати, що Україна має залишатися на порядку денному в США як і підтримка нашої країни», — зазначив Смілянський.