День фінансів: оподаткування доходів військових, історія iPhone — Finance.ua

День фінансів: оподаткування доходів військових, історія iPhone Сьогодні 17:50

В понеділок, 20 березня стало відомо, як в Україні змінили правила оподаткування доходів військових, також з 26 березня у Києві буде іншим час комендантської години.

Британія підписала історичну угоду з Україною про цифрову торгівлю. Велика Британія Велика Британія підписала ключову угоду про цифрову торгівлю з Україною, яка підтримає економіку країни та значно посилить британсько-українські торговельні та інвестиційні відносини.

Президент підписав закон щодо розвитку електрозарядної інфраструктури та електротранспорту. Йдеться про Йдеться про спрощення земельних вимог для розміщення електрозарядних станцій та під’єднання автозарядок до електромереж (без плати за потужність при під’єднанні до кінця 2024 року).

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти ряду фізичних та юридичних осіб.

Рада звільнила трьох міністрів.

Платформа United24 зібрала вже понад $300 мільйонів.

Кабмін скасував низку застарілих інструментів для бізнесу. Кабінет Міністрів України в рамках дерегуляції економіки Кабінет Міністрів України в рамках дерегуляції економіки вніс зміни до низки постанов, скасувавши застарілі інструменти.

Суд конфіскував київський ТРЦ Ocean Plaza. Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати українські активи російського олігарха, серед яких ТРЦ Ocean Plaza.

UBS уклав угоду про купівлю швейцарського банку Credit Suisse. Швейцарський центральний банк Швейцарський центральний банк надасть значну ліквідність об’єднаному банку. Ця угода стала рішенням для забезпечення фінансової стабільності та захисту швейцарської економіки у винятковій ситуації.

НБУ зобов’язав банки виявляти зв’язки клієнтів із росією. Національний банк зобов’язує банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України. Регулятор має право Національний банк зобов’язує банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України. Регулятор має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.

До речі, сьогодні в це складно повірити, але до iPhone компанія Apple теж мала історію. Щоправда, виникнення цього продукту розділило історію Apple на «до і після». Навіть назва корпорації, яка існувала понад 30 років, змінилася з Apple Computer на Apple — комп’ютери більше не були основним продуктом компанії, флагманом став iPhone.

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