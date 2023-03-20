НБУ зобов'язав банки виявляти зв’язки клієнтів із росією — Finance.ua
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НБУ зобов'язав банки виявляти зв’язки клієнтів із росією

Казна та Політика
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НБУ зобов'язав банки виявляти зв’язки клієнтів із росією
НБУ зобов'язав банки виявляти зв’язки клієнтів із росією
Національний банк зобов’язує банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
«Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що регулятор має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.
Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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