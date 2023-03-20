Рада звільнила трьох міністрів — Finance.ua

Рада звільнила трьох міністрів Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

Рада звільнила трьох міністрів

Верховна Рада на засіданні 20 березня відправила у відставку 3 міністрів — міністра освіти і науки, міністра з питань стратегічних галузей промисловості та міністра цифрової трансформації.

Про це пише Українська правда.

Зокрема, Рада підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.

Також депутати проголосували за звільнення Павла Рябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Крім того, парламент підтримав відставку віце-прем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Телеграмі, Федорова мають призначити на посаду віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації. «Його кандидатуру на нову посаду внесуть у Раду на найближчому засіданні», — додав парламентарій.

Українська правда За матеріалами:

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