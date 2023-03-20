З з 26 березня у Києві змінюється час комендантської години: начальник КМВА підписав наказ — Finance.ua

З з 26 березня у Києві змінюється час комендантської години: начальник КМВА підписав наказ Сьогодні 15:16 — Казна та Політика

З з 26 березня у Києві змінюється час комендантської години: начальник КМВА підписав наказ

Начальник Київської міської військової адміністрації підписав наказ про зміну комендантської години в місті Києві з 26 березня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

Згідно документу, комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00 щодня.

«Київська міська військова адміністрація методично і систематично вживає усі можливі заходи для покращення життя мешканців Києва із врахуванням усіх заходів безпеки. Зменшення тривалості комендантської години стало наступним, послідовним рішенням після удосконалення системи інженерних загороджень у столиці. Але і на цьому ми не зупиняємося. Невдовзі чекайте нових змін, які дозволять зробити життя киян та гостей міста більш комфортним і цивілізованим», — Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки. Якщо в заборонений час людина знаходиться на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

У разі потреби може бути проведений огляд речей, транспортного засобу та навіть помешкання затриманого. Якщо затриманий чинить опір або не виконує законні вимоги комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу чи (в крайньому випадку) вогнепальну зброю.

Виходити на вулицю дозволено тільки, щоб дійти до найближчого укриття під час повітряної тривоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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