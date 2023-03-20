Президент підписав закон щодо розвитку електрозарядної інфраструктури та електротранспорту — Finance.ua

Президент підписав закон щодо розвитку електрозарядної інфраструктури та електротранспорту Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

Президент підписав закон щодо розвитку електрозарядної інфраструктури та електротранспорту

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8172 про розвиток електротранспорту та електрозарядної інфраструктури.

Йдеться про спрощення земельних вимог для розміщення електрозарядних станцій та під’єднання автозарядок до електромереж (без плати за потужність при під’єднанні до кінця 2024 року).

Документ дозволяє встановлення автозарядних станцій для ОСББ у межах наявної потужності, а також пільгове (без плати за потужність) приєднання до мереж НЕК «Укренерго» energy storage (системи накопичення енергії. — Ред.) до кінця наступного року.

Закон запроваджує обмеження на закупівлю та експлуатацію автобусів з двигунами внутрішнього згоряння, які використовуються у сфері громадського транспорту.

Передбачається, що на міських автобусних маршрутах у містах із населенням у понад 250 000 людей кількість електробусів у відсотковій частці серед парку автобусів повинна становити не менше 25% на 1 січня 2030 року та не менше 50% на 1 січня 2033 року.

До 2036 року Україна має повністю відмовитися від експлуатації автобусів з ДВЗ. Водночас місцева влада матиме право коригувати термін запровадження цих обмежень.

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