Платформа United24 зібрала вже понад $300 мільйонів — президент — Finance.ua

Платформа United24 зібрала вже понад $300 мільйонів — президент Сьогодні 13:32 — Казна та Політика

Платформа United24 зібрала вже понад $300 мільйонів — президент

До платформи United24 вже долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку в 300 мільйонів доларів США.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський у своєму щоденному відеозверненні.

«Цими днями наша благодійна платформа United24 перетнула межу в 300 мільйонів доларів внесків. Від людей із різних країн світу — понад сотня країн, тисячі й тисячі донорів. Звичайні люди, приватні компанії, які допомагають купувати дрони для наших військових, машини швидкої, ремонтувати лікарні, інфраструктуру», — зазначив він.

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Зеленський уточнив, що це лише одна серед різних ініціатив, які всі разом консолідують світ.

«Світ розуміє, що відбувається. Світ бачить, як сміливо й шляхетно борються наші люди. І саме тому нам вдається мобілізувати підтримку і провідних держав, і мільярдів людських сердець по всьому світу. Дякую кожному й кожній, хто вірить в Україну і хто допомагає нам повертати безпеку», — резюмував очільник держави.

Як повідомлялося, 5 травня 2022 року Володимир Зеленський оголосив, що Україна запускає глобальну ініціативу United24. Вона спрямована на збір коштів для допомоги у процесі відновлення України в умовах війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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