Барбра Стрейзанд стала амбасадоркою фандрейзингової платформи UNITED24 — Finance.ua

Барбра Стрейзанд стала амбасадоркою фандрейзингової платформи UNITED24 Вчора 10:10

Володарка премій «Оскар», «Еммі», «Ґреммі», «Тоні», «Золотий глобус» та «Пібоді» Барбра Стрейзанд стала послом фандрейзингової платформи UNITED24 для того, щоб напряму допомагати українцям. Свої зусилля вона зосередить на напрямі «Медична допомога».

Деталі співпраці Стрейзанд обговорила під час онлайн-дзвінка з Президентом України Володимиром Зеленським.

«Світ може трохи втомлюватися щодня думати про Україну, але спільноти в США та європейських країнах продовжують підтримувати та допомагати нам. Для нас дуже важливо, щоб такі талановиті й відомі у світі люди підтримували платформу UNITED24», — сказав Володимир Зеленський.

Дідусь і бабуся Стрейзанд емігрували до США з України. Вона зізнається, що відчуває сильний зв’язок з українцями:

«Оскільки я маю єврейське походження з українським корінням, я особливо зворушена боротьбою українців за свободу. Стійкість та мужність українського народу стали справжнім натхненням для всіх, хто працює над збереженням демократії та бореться з авторитаризмом. Ви та ваша країна маєте мою повну підтримку».

Перший проєкт, який Барбра Стрейзанд підтримає у межах свого амбасадорства, — 24 000 Friends of Ukraine . Його мета — залучити 24 000 підписників на щомісячний внесок 24 доларів, який спрямовується на медичну допомогу. Регулярне надходження пожертв дозволяє постійно підтримувати українських медиків, які вже майже 7 місяців героїчно рятують життя постраждалих від війни.

Кожен, хто підпишеться на щомісячний донат, отримає електронний лист-подяку з підписом Президента України Володимира Зеленського.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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