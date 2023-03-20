В Україні змінили правила оподаткування доходів військових — Finance.ua

В Україні змінили правила оподаткування доходів військових Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

В Україні змінили правила оподаткування доходів військових

Кабмін врегулював питання щодо оподаткування доходів українських військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях під час повномасштабного вторгнення рф.

Як йдеться у поясненні Міноборони

«Військовим збором нe оподатковуватимуть доходи військовослужбовців на період їх безпосередньої участі у відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації», — сказано в повідомленні.

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Відповідні зміни до постанови уряду від 30 грудня 2015 р. № 1161 на виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях в умовах воєнного стану» були внесені 17 березня.

У новій редакції постанови тепер визначено підстави для здійснення застосування пільги з оподаткування військовим збором грошового забезпечення осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях в умовах воєнного стану по відсічі і стримуванню збройної агресії росії. А саме: витяги (копії) з наказів командирів (начальників) про виплату додаткової винагороди, що передбачена законодавством для осіб, які беруть безпосередню участь у зазначених заходах.

Довідка Finance.ua:

українські військовослужбовці — клієнти ПриватБанку — в рамках спеціальної програми заощаджень «Слава Героям» відкрили вкладів на суму 2 млрд грн;

нещодавно Міноборони України змінило порядок нарахування зарплат військовослужбовцям, скасувавши додаткові виплати для тих військових, які не виконують бойових задач. Однак, не всі згодні з такими змінами, тому у Верховній Раді пропонують новий законопроєкт;

сім’я кожного військового, який загинув, захищаючи Батьківщину під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію — одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн.

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