Чи можна військовим розірвати контракт достроково — Finance.ua

Чи можна військовим розірвати контракт достроково Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Чи можна військовим розірвати контракт достроково

Мобілізація та воєнний стан продовжені в Україні до 19 травня 2023. Деякі захисники укладали контракти із ЗСУ, оскільки їх не призивали по мобілізації. Законодавство передбачає умови розірвання та продовження контракту.

Військову службу за контрактом можуть достроково припинити у зв’язку із закінченням строку контракту в звичайний та особливий час, але не під час війни, пише 24 канал.

Скільки триває контракт

Відтоді, як ввели воєнний стан, звільнення через закінчення термінів контракту неможливе. Військовослужбовець не може бути звільненим зі служби до оголошення демобілізації за наказом президента України.

Це означає, що дія контракту продовжується понад встановлені строки. Однак є інші умови для розірвання контракту.

Причини для звільнення з військової служби контрактників

У законі про військовий обов’язок і військову службу передбачені підстави для розірвання контрактів та звільнення військовослужбовців з військової служби у різні періоди

у мирний час;

під час дії особливого періоду;

під час мобілізації та дії воєнного стану.

Від 24 лютого в Україні застосовують підстави передбачені третім пунктом. Тобто під час воєнного стану контракт можна припинити за таких умов:

за віком — якщо захисник досяг граничного віку перебування на службі;

за станом здоров’я — коли є висновок комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

якщо є обвинувальний вирок суду про ув’язнення чи позбавлення військового звання.

Також контракт розривають через сімейні обставини або інші поважні причини;

у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі ураження нервової системи, вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч тощо. Тоді потрібен документ від лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

якщо потрібно доглядати за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка). Також необхідний висновок лікаря;

коли є потреба опіки над особою з інвалідністю, що є недієздатною;

при догляді за особою з інвалідністю I групи чи II групи або за людиною, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду. Однак у разі відсутності інших осіб, які можуть доглядати;

військовослужбовці-жінки можуть розривати контракт через вагітність;

один із подружжя може достроково закінчити контракт, якщо обоє з них проходять військову службу і мають дитину до 18 років;

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.