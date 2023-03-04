На які виплати можуть розраховувати сім’ї загиблих військових — Finance.ua

На які виплати можуть розраховувати сім’ї загиблих військових Сьогодні 18:15 — Особисті фінанси

На які виплати можуть розраховувати сім’ї загиблих військових

Сім’я кожного військового, який загинув, захищаючи Батьківщину під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію — одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн.

Хто може розраховувати на виплату

Під сім’єю маються на увазі особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права й обов’язки. Пара вважається подружжям і тоді, коли через поважні причини (наприклад, догляд за батьками, лікування, навчання або робота тощо. — Ред.) партнери живуть окремо.

На допомогу від держави можуть розраховувати не тільки члени сім’ї загиблого захисника, але й особи, які перебували на його утриманні, зокрема, батьки й діти.

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Діти вважаються членами сім’ї незалежно від того, чи є це діти будь-кого з подружжя, спільні або усиновлені, народжені у шлюбі або позашлюбні.

До кола членів сім’ї також належать особи, які постійно мешкають із військовослужбовцем та ведуть спільний побут. Це можуть бути не тільки близькі родичі полеглого героя (рідні брати / сестри, онуки, дідусь / бабуся, тітка / дядько), але й близькі родичі дружини, вітчим, мачуха тощо.

Як отримати виплату

Особи, які хочуть отримати грошову допомогу, мають у судовому порядку довести приналежність до кола сім’ї загиблого військовослужбовця.

Тим, хто перебував на утриманні, потрібно це підтвердити документально, наприклад, відповідним рішенням суду або нотаріально завіреним документом, що підтверджує цей факт.

Щоб отримати компенсацію родині мають видати свідоцтво про смерть після сповіщення військкоматом або військовою частиною про загибель військовослужбовця.

Потім члени родини мають звернутися до командира військової частини з проханням надати:

витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини;

документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового;

витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця.

Ці документи командир має зібрати та передати рідним протягом 10 днів.

Після отримання документів необхідно звернутися до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). Там — написати відповідну заяву, додаючи отримані документи.

Також знадобляться такі копії:

свідоцтва про смерть;

лікарського свідоцтва про смерть;

сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім’я та по батькові й місце реєстрації;

свідоцтва про народження загиблого (для виплати допомоги батькам);

свідоцтва про шлюб (для виплати дружині);

свідоцтва про народження дитини (для виплати дітям);

рішення суду або нотаріальний документ, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого, але перебували на його утриманні).

Завіряють копії безпосередньо в ТЦК СП. Звідти всі документи протягом 15 днів направляють до Департаменту соцзабезпечення Міноборони.

Документи розглядаються спеціальною комісією. У них є 30 днів, щоб ухвалити рішення про призначення компенсації або відмовити.

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У разі схвальної відповіді документи має затвердити міністр оборони України (наразі це Олексій Резніков. — Ред.). Відмову можна оскаржити в суді.

Строк на звернення за одноразовою грошовою допомогою — три роки з моменту смерті військового. Компенсація розподілятиметься порівну між кожним членом сім’ї.

Якщо тіло загиблого військового не змогли вивезти, факт смерті має підтвердити командир військової частини.

Виплати за зниклих безвісти

У разі, якщо особа вважається зниклою безвісти, то рідні військового також можуть розраховувати на компенсацію. Особу можуть визнати загиблою у судовому порядку, але не раніше ніж через шість місяців з моменту зникнення.

Сім’я загиблого додатково може отримати допомогу на поховання та встановлення пам’ятника. Передбачена виплата у розмірі п’яти прожиткових мінімумів станом на дату загибелі військового.

У 2023 році прожитковий мінімум на одну особу встановлений на рівні 2 589 грн, тобто йдеться про суму 12 тис. 945 грн.

Щоб отримати ці гроші потрібно звернутися з відповідною заявою до органів місцевого самоврядування та до неї додати:

паспорт та ідентифікаційний код особи, яка звертається за допомогою;

свідоцтво про смерть військовослужбовця;

копії документів, що підтверджують ступінь спорідненості;

копія документа, що підтверджує участь військового у бойових діях — довідка з військової частини про обставини загибелі або повідомлення про загибель захисника, що надходить рідним від військкомату.

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