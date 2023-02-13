У Мінцифри розповіли, чи чекати на повістки та військові квитки у "Дії" — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Мінцифри розповіли, чи чекати на повістки та військові квитки у "Дії"

71
У Мінцифри розповіли, чи чекати на повістки та військові квитки у "Дії"
У Мінцифри розповіли, чи чекати на повістки та військові квитки у "Дії"
Мінцифра не планує запроваджувати нові сервіси у "Дії", щоб відправляти повістки. Над цифровим військовим квитком для українців призовного віку міністерство також не працює.
Про це РБК-Україна в інтерв’ю розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами треба займатися. Тому повісток в "Дії" не буде, а над іншими сервісами (для військових. - Ред.) бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі", - сказав міністр.
За його словами, зараз Мінцифра та Міноборони пропрацьовують цифрове посвідчення ветерана і можливість отримувати сервіси онлайн для ветеранів.
Ще один проект, який стосується військової сфери - трансформація військово-лікарських комісій (ВЛК).
Читайте також
"Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там є нелюдська бюрократія, так не можна ставитися до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізуати цей напрямок, впровадити медичні електронні системи в госпіталях", - пояснив Федоров.
Зараз, як відзначив міністр, йде активна робота, щоб у проекті по ВЛК досягти швидкого результату в найближчі пів року.
Нагадаємо, раніше активно поширювалася інформація, що українці нібито будуть отримувати повістки через додаток "Дія", але в Мінцифри це спростували.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.