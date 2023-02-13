У Мінцифри розповіли, чи чекати на повістки та військові квитки у "Дії" — Finance.ua

У Мінцифри розповіли, чи чекати на повістки та військові квитки у "Дії" Сьогодні 12:48

У Мінцифри розповіли, чи чекати на повістки та військові квитки у "Дії"

Мінцифра не планує запроваджувати нові сервіси у "Дії", щоб відправляти повістки. Над цифровим військовим квитком для українців призовного віку міністерство також не працює.

Про це РБК-Україна в інтерв’ю розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами треба займатися. Тому повісток в "Дії" не буде, а над іншими сервісами (для військових. - Ред.) бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі", - сказав міністр.

За його словами, зараз Мінцифра та Міноборони пропрацьовують цифрове посвідчення ветерана і можливість отримувати сервіси онлайн для ветеранів.

Ще один проект, який стосується військової сфери - трансформація військово-лікарських комісій (ВЛК).

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"Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там є нелюдська бюрократія, так не можна ставитися до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізуати цей напрямок, впровадити медичні електронні системи в госпіталях", - пояснив Федоров.

Зараз, як відзначив міністр, йде активна робота, щоб у проекті по ВЛК досягти швидкого результату в найближчі пів року.

Нагадаємо, раніше активно поширювалася інформація, що українці нібито будуть отримувати повістки через додаток "Дія", але в Мінцифри це спростували.

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