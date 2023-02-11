Отримання повістки від роботодавця: мобілізація в Україні — Finance.ua

Отримання повістки від роботодавця: мобілізація в Україні Сьогодні 21:16 — Особисті фінанси

мають право надати повістку працівникові. Щоправда, порядок такого контролю не визначений. Про це повідомляє організація з безоплатної правової допомоги Керівники підприємств в Українінадати повістку працівникові. Щоправда, порядок такого контролю не визначений. Про це повідомляє організація з безоплатної правової допомоги «Юридична сотня» , пише Кадровик.

Роботодавці отримують розпорядження від військкомату

Якщо роботодавець отримує розпорядження від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат) щодо оповіщення військовозобов’язаного про виклик, він зобов’язаний видати наказ про таке оповіщення та під підпис довести його до відома визначених осіб. А також вручити повістку про явку за викликом до військкомату.

Штраф за порушення сягає 8,5 тисячі гривень.

За порушення зобов’язань роботодавці несуть адміністративну відповідальність, що визначена статтею 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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В разі порушення під час особливого періоду, зокрема воєнного стану, передбачений штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100–8 500 гривень). Рішення про накладання штрафу ухвалює керівник військкомату.

Як ще роботодавці мають комунікувати з військкоматом

Насамперед керівники мають інформувати військовозобов’язаних. Так, на видному місці в приміщеннях підприємств вивішують роздруковані правила військового обліку.

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