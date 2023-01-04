Мобілізація: хто може звільнитися та як оформити — Finance.ua

Мобілізація: хто може звільнитися та як оформити Сьогодні 11:45 — Особисті фінанси

Повномасштабне вторгнення росії на територію України спричинило мобілізацію багатьох військовозобов’язаних громадян. Проте є категорія чоловіків, які можуть звільнитися з військової служби навіть під час дії воєнного стану.

Про те, хто має право на звільнення зі служби розповіла завідувачка сектору Володимирського бюро правової допомоги Ірина Лах.

Хто має право звільнитися з військової служби

Підстави для звільнення з військової служби визначені статтею 26 Закону України «Про військову службу та військовий обов’язок». Закон діє зокрема під час дії воєнного стану в Україні. У ньому визначені такі підстави для звільнення:

за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

за станом здоров’я — на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

у зв’язку з ухваленням судом обвинувального вироку, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

Також підставою для відмови від військової служби є такі сімейні обставини:

виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;

виховання дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

необхідність у постійному догляді за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, батьками, батьками дружини (чоловіка). Хвороба повинна підтверджуватися відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

наявність дружини (чоловіка) із інвалідністю;

підтверджена інвалідність І чи ІІ групи в одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка);

необхідність у постійному догляді над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

необхідність у постійному догляді за особою з інвалідністю I групи;

необхідність у здійсненні постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

вагітність (стосується військовозобов’язаних жінок);

військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за хворою дитиною (до досягнення шести років);

один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину віком до 18 років;

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;

перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

Як оформити документи на звільнення зі служби

Статтею 233 глави ХІІ «Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» передбачено, що військовослужбовці, які бажають звільнитися з військової служби, подають по команді рапорти та документи, які підтверджують підстави звільнення. У рапортах зазначаються:

підстави звільнення з військової служби;

думка військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю;

районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця.

Перелік документів, які подаються разом із рапортом передбачений додатком 19 Інструкції про організацію виконання «Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України».

Для звільнення за станом здоров’я подаються:

копія аркуша бесіди;

копія рапорту військовослужбовця;

висновок (постанова) військово-лікарської комісії;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

Для звільнення через сімейні обставини або з інших поважних причин подаються:

копія аркуша бесіди;

копія рапорту військовослужбовця;

документи, що підтверджують наявність сімейних обставин або інших поважних причин;

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).

Рапорт та документи можуть розглядатися протягом 30 днів.

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