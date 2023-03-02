В Україні планують оптимізувати роботу військкоматів — Finance.ua

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В Україні планують оптимізувати роботу військкоматів

Казна та Політика
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В Україні планують оптимізувати роботу військкоматів
В Україні планують оптимізувати роботу військкоматів
З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) з’явилася низка нових завдань, продиктованих війною.
Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
«Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) забезпечують важливу ділянку обороноздатності держави. Тому на нараді обговорили, що саме треба оптимізувати в роботі ТЦК СП і як цього досягти. Розглянули та детально розібрали проблеми, щодо яких надходять скарги громадян», — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на нараді відпрацювали цілий ряд важливих питань з урахуванням досвіду, набутого за час повномасштабної війни.
Зокрема, щодо:
  • нормативних змін, необхідних для поліпшення роботи ТЦК СП;
  • удосконалення процедури укладення контракту на службу;
  • цифровізації роботи ТЦК СП;
  • дотримання прав осіб, які призиваються за мобілізацією;
  • роботи ТЦК СП з родичами загиблих та безвісти зниклих.
Нагадаємо, 23 лютого 2022 року Кабінет Міністрів схвалив Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Ці органи місцевого військового управління покликані замінити собою радянську систему військових комісаріатів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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